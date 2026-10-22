Haber Tarihi: 22 Ekim 2026 19:27 - Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 19:27

Anadolu Efes Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz S Sport izle

Anadolu Efes Beşiktaş EuroLeague maçı şifresiz S Sport yayın linki | Şifresiz olarak S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Anadolu Efes Beşiktaş maçının kadrosu belli oldu. Peki, Anadolu Efes Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Anadolu Efes Beşiktaş maçı şifresiz izleme detayları

Anadolu Efes Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz S Sport izle
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Anadolu Efes Beşiktaş maçı canlı S Sport izle! EuroLeague 7. hafta maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geliyor. karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

ANADOLU EFES BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA



Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında 920. karşılaşması

Lacivert-beyazlılar, Beşiktaş maçıyla Avrupa'da 920. kez sahne alacak. Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 919 karşılaşmada 508 galibiyet, 411 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı EuroLeague'de ise 672. maçını yapacak. Ligdeki 671 müsabakanın 351'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 320'sinde mağlup oldu.

Beşiktaş'ın EuroLeague'de 31. maçı

Siyah-beyazlı takım, tarihinde ikinci kez mücadele ettiği EuroLeague'de bu hafta oynanacak Anadolu Efes derbisiyle 31. kez sahaya çıkacak. Beşiktaş, 2012-13 sezonunda o dönem her biri 6 takımlı 4 grupta oynanan EuroLeague'de grup aşamasında 5, son 16 turunda 2 olmak üzere 7 galibiyet elde etti. Organizasyona son 16 turunda veda eden siyah-beyazlılar, 24 müsabakada 17 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, 6 haftası geride kalan Avrupa Ligi'nde bu sezon 3'er galibiyet ve yenilgi aldı.

ANADOLU EFES BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Basketbol EuroLeague'nin 7. haftasındaki derbide Anadolu Efes, perşembe günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan yayınlanacak.

ANADOLU EFES BEŞİKTAŞ: MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI


Anadolu Efes, ligdeki 6 maçta 2 galibiye, 4 yenilgi yaşadı. Beşiktaş ise 6 maçta 3 galibiyet alırken sahadan 3 kez de yenilgiyle ayrıldı.

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EuroLeague'de ilk randevu

Anadolu Efes ile Beşiktaş, EuroLeague'de ilk kez kozlarını paylaşacak. EuroLeague tarihinde ilk kez 2012-13 sezonunda mücadele eden Beşiktaş, o dönem başka formatla oynanan ligde Anadolu Efes ile farklı gruplarda yer almıştı. Bu sezon ikinci kez EuroLeague'e katılan siyah-beyazlılar, ilk defa Anadolu Efes ile derbi heyecanı yaşayacak.

 

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