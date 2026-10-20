TRT 1 İZLE Fenerbahçe Slavia Prag canlı maç linki

Fenerbahçe Slavia Prag maçı TRT 1 şifresiz yayın izle!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe ile Slavia Prag Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
FENERBAHÇE SLAVIA PRAG MAÇI CANLI, TIKLA En ağır mağlubiyetlerden
Fenerbahçe, Çek takımlarına karşı ilk galibiyetini 21 Ekim 1992'de aldı. Sigma Olomouc ile UEFA Kupası'nda karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, sahasında 1-0 galip geldi. Ancak bu maçın rövanşı, Fenerbahçe'nin tarihindeki en ağır mağlubiyetlerden birisi oldu. Sarı-lacivertli takım, Çek rakibine deplasmanda 7-1 kaybetti. 2003-2004 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sparta Prag'la eşleşen Fenerbahçe, rakibini her iki maçta da 1-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı. 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan Fenerbahçe, son 16 turunda bir başka Çek temsilcisi Viktoria Plzen'le eşleşti. Rakibini deplasmanda 1-0 yenen sarı-lacivertli takım, İstanbul'daki mücadeleden de 1-1'lik beraberlikle ayrılarak çeyrek finale yükseldi. 2021-2022 sezonunda Slavia Prag'a her iki maçta da 3-2 kaybeden Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda ise Slovacko'yu 3-0 ve 1-1'lik skorlarla geçmeyi başardı. Fenerbahçe'nin Çek rakipleriyle oynadığı son maç geçen sezondu. UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen'le eşleşen sarı-lacivertli ekip, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Slavia Prag ile 4. maç
Fenerbahçe, karşılaşacağı Slavia Prag ile daha önce 3 kez rakip oldu. 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda İsmail Kartal yönetiminde Slavia Prag'a rakip olan sarı-lacivertli ekip, her iki maçı da 3-2 kaybetmişti. İki takım 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşti. Prag'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-1 galip tamamlamıştı.
Slavia Prag, Türk takımlarıyla 8. maçına çıkacak
Çekya temsilcisi Slavia Prag, daha önce Türk takımlarıyla 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 3'ünü Fenerbahçe'ye karşı oynayan Slavia, 2 kez Beşiktaş, 2 kez de Sivasspor'la karşılaştı. 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda Beşiktaş'la eşleşen Çekya temsilcisi, sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, İstanbul'da 4-2 mağlup olmuştu. 2022-2023 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor'la aynı grupta yer alan Slavia Prag, her iki maçta da sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maçlar
Fenerbahçe'nin Çek takımlarıyla oynadığı 16 maçta aldığı sonuçlar şöyle:
FENERBAHÇE SLAVIA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?
| Tarih
| Maç
| Skor
| 14.09.1983
| Fenerbahçe-Bohemians Prag
| 0-1
| 28.09.1983
| Bohemians Prag-Fenerbahçe
| 4-0
| 13.09.1989
| Sparta Prag-Fenerbahçe
| 3-1
| 27.09.1989
| Fenerbahçe-Sparta Prag
| 1-2
| 21.10.1992
| Fenerbahçe-Sigma Olomouc
| 1-0
| 04.11.1992
| Sigma Olomouc-Fenerbahçe
| 7-1
| 15.09.2004
| Fenerbahçe-Sparta Prag
| 1-0
| 23.11.2004
| Sparta Prag-Fenerbahçe
| 0-1
| 07.03.2013
| Viktoria Plzen-Fenerbahçe
| 0-1
| 14.03.2013
| Fenerbahçe-Viktoria Plzen
| 1-1
| 17.02.2022
| Fenerbahçe-SlaviaPrag
| 2-3
| 24.02.2022
| SlaviaPrag-Fenerbahçe
| 3-2
| 04.08.2022
| Fenerbahçe-Slovacko
| 3-0
| 11.08.2022
| Slovacko-Fenerbahçe
| 1-1
| 28.11.2024
| SlaviaPrag-Fenerbahçe
| 1-2
| 06.11.2025
| Viktoria Plzen-Fenerbahçe
| 0-0
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacak. Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak. Karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak. FENERBAHÇE SLAVIA PRAG MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
18 yıl sonra katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iç sahada 1-1'lik Roma beraberliğiyle başlayan sarı-lacivertliler, geçen hafta İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi yaşadı. Ligde Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek moral kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Slavia Prag karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sezon ilk galibiyetine imza atmak istiyor. Çekya temsilcisi Slavia Prag, ligde şu ana kadar puanı olmayan takımlardan. İlk maçında sahasında Fransız ekibi Lens'e 3-2 yenilen Slavia Prag, ikinci maçında ise Azerbaycan temsilcisi Sabah'a deplasmanda 2-0 kaybetti. MUHTEMEL 11'LER Fenerbahçe
: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz Aydın, Lukaku.Slavia Prag:
Markovic, Holes, Zima, Vicek, Isife, Sadilek, Nowak, Sturm, Provod, Ayaosi, Chytil. 2 eksik
Fenerbahçe, Slavia Prag maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür'ün yanı sıra, önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanan Marco Asensio, bu maçta oynayamayacak. Avrupa'da 309. maç
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya'nın Slavia Prag takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 309. karşılaşmasında boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 308 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 68 beraberlik aldı. Sahadan 118 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 418 kez havalandırdı, kalesinde 433 gol gördü. Şampiyonlar Ligi'nde 43. maç
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda 43. müsabakasını oynayacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 42 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 7 beraberlik, 24 yenilgi yaşadı. İstanbul temsilcisi, rakip filelere 43 gol atarken kalesinde 77 gole engel olamadı. Şampiyonlar Ligi'nde 7. sezon
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında ter döktü. İstanbul ekibi, bu sezondan önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, 2007-08 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı. Söz konusu sezonda sarı-lacivertlileri eleyen İngiltere'nin Chelsea takımı, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yarı finalden devam etti. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna bu sezon elemelerden katılan Fenerbahçe, toplamda 7. kez, 36 takımlı lig aşamasında ise ilk mücadelesini veriyor. Sarı-lacivertli ekibin organizasyondaki performansı
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performans tablosu şöyle:
Avrupa kupaları performansı
| Sezon
|
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| 1996-97
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| 3
| 6
| 2001-02
|
| 6
| -
| -
| 6
| 3
| 12
| 2004-05
|
| 6
| 3
| -
| 3
| 10
| 13
| 2005-06
|
| 6
| 1
| 1
| 4
| 7
| 14
| 2007-08
|
| 10
| 5
| 2
| 3
| 15
| 14
| 2008-09
|
| 6
| -
| 2
| 4
| 4
| 11
| 2026-27
|
| 2
| -
| 1
| 1
| 1
| 7
| Toplam
|
| 42
| 11
| 7
| 24
| 43
| 77
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı ise şöyle:
Çekya takımlarına karşı 17. maç
| Organizasyon
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| UEFA Kupası
| 54
| 18
| 10
| 26
| 72
| 91
| UEFA Avrupa Ligi
| 104
| 50
| 31
| 23
| 148
| 107
| Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
| 33
| 9
| 4
| 20
| 30
| 70
| UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
| 48
| 19
| 15
| 14
| 70
| 54
| UEFA Şampiyonlar Ligi
| 42
| 11
| 7
| 24
| 43
| 77
| Avrupa Kupa Galipleri Kupası
| 9
| 3
| 1
| 5
| 11
| 11
| UEFA Konferans Ligi
| 18
| 12
| -
| 6
| 44
| 23
| TOPLAM
| 308
| 122
| 68
| 118
| 418
| 433
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe, Çek takımlarına karşı 17. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, daha önce 16 resmi maçta karşılaştığı Çek takımlarına karşı 6 karşılaşmada galibiyete uzanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Yedi müsabakadan ise rakipleri galip ayrıldı. Çek rakipleriyle ilk maçına 1983-1984 sezonunda çıkan Fenerbahçe, Bohemians Prag'a ilk maçta sahasında 1-0, ikinci maçta ise deplasmanda 4-0 yenildi. 1989-1990 sezonunda Sparta Prag'la UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip olan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 3-1 yenildiği maçın rövanşında İstanbul'da 2-1 kaybetti.