Fenerbahçe'nin rakibinden Sporting karşısında sürpriz!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Sporting, LASK'ı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip LASK 3-2 kazandı.
LASK'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Christoph Lang, 63. dakikada Sasa Kalajdzic ve 68. dakikada Krystof Danek kaydetti. Sporting'in golleri ise 5 (P) ve 89. dakikalarda Luis Suarez'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Sporting, Şampiyonlar Ligi'nde 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puanda kaldı. LASK ise ilk galibiyetini alarak 3 puana ulaştı.
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Sporting, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. LASK ise Slovan Bratislava'yı konuk edecek.
FENERBAHÇE'Yİ KONUK EDECEK
LASK, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
LASK'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Christoph Lang, 63. dakikada Sasa Kalajdzic ve 68. dakikada Krystof Danek kaydetti. Sporting'in golleri ise 5 (P) ve 89. dakikalarda Luis Suarez'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Sporting, Şampiyonlar Ligi'nde 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puanda kaldı. LASK ise ilk galibiyetini alarak 3 puana ulaştı.
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Sporting, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. LASK ise Slovan Bratislava'yı konuk edecek.
FENERBAHÇE'Yİ KONUK EDECEK
LASK, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.