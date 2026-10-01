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Fenerbahçe'nin rakibinden Sporting karşısında sürpriz!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Sporting'i deplasmanda 3-2 mağlup eden LASK, 3 puana ulaştı. Avusturya temsilcisi, 6. haftada Fenerbahçe'yi konuk edecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Ekim 2026 00:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin rakibinden Sporting karşısında sürpriz!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Sporting, LASK'ı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip LASK 3-2 kazandı.

LASK'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Christoph Lang, 63. dakikada Sasa Kalajdzic ve 68. dakikada Krystof Danek kaydetti. Sporting'in golleri ise 5 (P) ve 89. dakikalarda Luis Suarez'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Sporting, Şampiyonlar Ligi'nde 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puanda kaldı. LASK ise ilk galibiyetini alarak 3 puana ulaştı.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Sporting, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. LASK ise Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

FENERBAHÇE'Yİ KONUK EDECEK

LASK, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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