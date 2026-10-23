Beşiktaş'tan Avrupa'da son yılların en iyi başlangıcı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. İlk üç maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, hanesine 7 puan yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2017/18 SEZONUNDAN SONRA EN İYİ BAŞLANGIÇ
Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde grup aşamasındaki ilk üç maçlar dikkate alındığında 2017/18 sezonundan bu yana en yüksek puanına ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, 2017/18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde ilk üç maçını kazanarak 9 puan toplamıştı.
VINCENZO ITALIANO İLE İLK BERABERLİK
Beşiktaş, Vincenzo Italiano'nun takımlarına karşı oynadığı maçlarda ilk kez beraberlik yaşadı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla Avrupa Ligi'ndeki yenilgisiz serisini de sürdürdü.
Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde grup aşamasındaki ilk üç maçlar dikkate alındığında 2017/18 sezonundan bu yana en yüksek puanına ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, 2017/18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde ilk üç maçını kazanarak 9 puan toplamıştı.
VINCENZO ITALIANO İLE İLK BERABERLİK
Beşiktaş, Vincenzo Italiano'nun takımlarına karşı oynadığı maçlarda ilk kez beraberlik yaşadı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla Avrupa Ligi'ndeki yenilgisiz serisini de sürdürdü.