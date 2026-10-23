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Beşiktaş'tan Avrupa'da son yılların en iyi başlangıcı

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk üç maçını kaybetmeyen Beşiktaş, 7 puana ulaşarak 2017/18 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında grup aşamasındaki ilk üç maçlar itibarıyla en yüksek puanına ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Ekim 2026 00:26
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Avrupa'da son yılların en iyi başlangıcı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. İlk üç maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, hanesine 7 puan yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2017/18 SEZONUNDAN SONRA EN İYİ BAŞLANGIÇ

Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde grup aşamasındaki ilk üç maçlar dikkate alındığında 2017/18 sezonundan bu yana en yüksek puanına ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, 2017/18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde ilk üç maçını kazanarak 9 puan toplamıştı.

VINCENZO ITALIANO İLE İLK BERABERLİK

Beşiktaş, Vincenzo Italiano'nun takımlarına karşı oynadığı maçlarda ilk kez beraberlik yaşadı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla Avrupa Ligi'ndeki yenilgisiz serisini de sürdürdü.

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