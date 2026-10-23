PSG-Lyon maçına protesto engeli: Tarih değişti!

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Paris Saint-Germain'in Lyon'u ağırlayacağı maçın programı güvenlik gerekçesiyle değiştirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Parc des Princes'te 25 Ekim Pazar günü yapılması planlanan karşılaşma, Paris Emniyet Müdürlüğünün kararı sonrasında 26 Ekim Pazartesi gününe alındı. Mücadele Fransa saatiyle 20.30'da başlayacak.
GÜVENLİK GÜÇLERİ GÖSTERİLERDE GÖREV YAPACAK
Fransa genelinde 17 Ekim'de yüz binlerce kişinin katıldığı protestoların ardından, 24 Ekim Cumartesi günü yeni gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.
Önceki hafta büyük ölçüde barışçıl geçen eylemlerin çevresinde bazı şehirlerde şiddet olayları ve iş yeri yağmaları yaşanması, yetkilileri güvenlik önlemlerini artırmaya yöneltti. İçişleri Bakanlığı nezdinde görevli Bakan Jean-Didier Berger, güvenlik düzeninin yüzde 20 güçlendirileceğini açıkladı.
Başkentte polis ekiplerinin önemli bölümünün gösteriler için görevlendirilecek olması, PSG-Lyon maçının ertelenmesinde belirleyici oldu.
LFP YENİ PROGRAMI AÇIKLADI
Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), başlangıçta takvim değişikliğine sıcak bakmasa da emniyetin kararının ardından karşılaşmanın yeni tarihini duyurdu.
LFP açıklamasında, pazar günü maçın düzenlenmesini yasaklayan karar doğrultusunda yayıncı Ligue 1+ ile anlaşmaya varıldığı ve mücadelenin pazartesi akşamına taşındığı belirtildi.
BALLON D'OR GECESİYLE ÇAKIŞTI
Erteleme, PSG açısından bir takvim çakışmasını da beraberinde getirdi. Lyon karşılaşması, Londra'da düzenlenecek 2026 Ballon d'Or töreniyle aynı akşam oynanacak.
Paris ekibinde Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele ve Vitinha'nın ödül beklentisi bulunurken, takımın lig mücadelesi de tören gecesine denk gelmiş oldu.
PSG, geçen sezon da benzer bir durum yaşamıştı. Şiddetli yağış nedeniyle ertelenen Marsilya deplasmanı, Dembele'nin ödülü kazandığı 2025 Ballon d'Or töreniyle aynı akşam oynanmıştı.
GÜVENLİK GÜÇLERİ GÖSTERİLERDE GÖREV YAPACAK
Fransa genelinde 17 Ekim'de yüz binlerce kişinin katıldığı protestoların ardından, 24 Ekim Cumartesi günü yeni gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.
Önceki hafta büyük ölçüde barışçıl geçen eylemlerin çevresinde bazı şehirlerde şiddet olayları ve iş yeri yağmaları yaşanması, yetkilileri güvenlik önlemlerini artırmaya yöneltti. İçişleri Bakanlığı nezdinde görevli Bakan Jean-Didier Berger, güvenlik düzeninin yüzde 20 güçlendirileceğini açıkladı.
Başkentte polis ekiplerinin önemli bölümünün gösteriler için görevlendirilecek olması, PSG-Lyon maçının ertelenmesinde belirleyici oldu.
LFP YENİ PROGRAMI AÇIKLADI
Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), başlangıçta takvim değişikliğine sıcak bakmasa da emniyetin kararının ardından karşılaşmanın yeni tarihini duyurdu.
LFP açıklamasında, pazar günü maçın düzenlenmesini yasaklayan karar doğrultusunda yayıncı Ligue 1+ ile anlaşmaya varıldığı ve mücadelenin pazartesi akşamına taşındığı belirtildi.
BALLON D'OR GECESİYLE ÇAKIŞTI
Erteleme, PSG açısından bir takvim çakışmasını da beraberinde getirdi. Lyon karşılaşması, Londra'da düzenlenecek 2026 Ballon d'Or töreniyle aynı akşam oynanacak.
Paris ekibinde Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele ve Vitinha'nın ödül beklentisi bulunurken, takımın lig mücadelesi de tören gecesine denk gelmiş oldu.
PSG, geçen sezon da benzer bir durum yaşamıştı. Şiddetli yağış nedeniyle ertelenen Marsilya deplasmanı, Dembele'nin ödülü kazandığı 2025 Ballon d'Or töreniyle aynı akşam oynanmıştı.