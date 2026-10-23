Bugün
20:00
Alanyaspor
Kocaelispor
Bugün
20:00
Boluspor
Vanspor FK
Bugün
21:30
VfB Stuttgart
Mönchengladbach
Bugün
22:00
Ipswich Town
N. Forest
Bugün
22:00
Alaves
Malaga
Bugün
21:45
Torino
Monza
Bugün
21:45
Brest
Nice
Bugün
21:00
Go Ahead Eagles
Telstar

PSG-Lyon maçına protesto engeli: Tarih değişti!

Fransa'da hafta sonu düzenlenmesi beklenen gösteriler nedeniyle PSG ile Lyon arasındaki karşılaşma bir gün ertelendi. Ligue 1 mücadelesi, 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Ekim 2026 15:55
Haber: Sporx.com dış haberler
PSG-Lyon maçına protesto engeli: Tarih değişti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Paris Saint-Germain'in Lyon'u ağırlayacağı maçın programı güvenlik gerekçesiyle değiştirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Parc des Princes'te 25 Ekim Pazar günü yapılması planlanan karşılaşma, Paris Emniyet Müdürlüğünün kararı sonrasında 26 Ekim Pazartesi gününe alındı. Mücadele Fransa saatiyle 20.30'da başlayacak.

GÜVENLİK GÜÇLERİ GÖSTERİLERDE GÖREV YAPACAK

Fransa genelinde 17 Ekim'de yüz binlerce kişinin katıldığı protestoların ardından, 24 Ekim Cumartesi günü yeni gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

Önceki hafta büyük ölçüde barışçıl geçen eylemlerin çevresinde bazı şehirlerde şiddet olayları ve iş yeri yağmaları yaşanması, yetkilileri güvenlik önlemlerini artırmaya yöneltti. İçişleri Bakanlığı nezdinde görevli Bakan Jean-Didier Berger, güvenlik düzeninin yüzde 20 güçlendirileceğini açıkladı.

Başkentte polis ekiplerinin önemli bölümünün gösteriler için görevlendirilecek olması, PSG-Lyon maçının ertelenmesinde belirleyici oldu.

LFP YENİ PROGRAMI AÇIKLADI

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), başlangıçta takvim değişikliğine sıcak bakmasa da emniyetin kararının ardından karşılaşmanın yeni tarihini duyurdu.

LFP açıklamasında, pazar günü maçın düzenlenmesini yasaklayan karar doğrultusunda yayıncı Ligue 1+ ile anlaşmaya varıldığı ve mücadelenin pazartesi akşamına taşındığı belirtildi.

BALLON D'OR GECESİYLE ÇAKIŞTI

Erteleme, PSG açısından bir takvim çakışmasını da beraberinde getirdi. Lyon karşılaşması, Londra'da düzenlenecek 2026 Ballon d'Or töreniyle aynı akşam oynanacak.

Paris ekibinde Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele ve Vitinha'nın ödül beklentisi bulunurken, takımın lig mücadelesi de tören gecesine denk gelmiş oldu.

PSG, geçen sezon da benzer bir durum yaşamıştı. Şiddetli yağış nedeniyle ertelenen Marsilya deplasmanı, Dembele'nin ödülü kazandığı 2025 Ballon d'Or töreniyle aynı akşam oynanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.