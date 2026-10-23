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Obradovic'ten şike ve rüşvet skandalına yorum yok!

Zeljko Obradovic, Yunan basketbolunu sarsan şike ve rüşvet skandalıyla ilgili, olayların iç yüzünü bilmediğini belirterek yorum yapmaktan kaçındı.

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Açık
calendar 23 Ekim 2026 15:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Obradovic'ten şike ve rüşvet skandalına yorum yok!
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Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından Panathinaikos'un başantrenörü Zeljko Obradovic, Yunan basketbolundaki şike ve rüşvet skandalıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Deneyimli çalıştıcı, EuroLeague'de İspanyol temsilcisi Baskonia'yı 85-79 yendikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

İddialarla ilgili çok fazla haber çıktığını belirten Obradovic, "Sadece burada, Yunanistan'da değil; tüm Avrupa'da böyle. Hatta bazıları neler olup bittiğini ben öğrenmeden önce beni arıyor. Nasıl bir yorum yapabilirim ki? Çünkü gerçekten neler olup bittiğini bilmiyorum. Şu anda herhangi bir yorumda bulunmak için uygun bir zaman değil." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Vangelis Liolios ve EuroLeague hakemi Vasiliki Tsaroucha'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi, şike ve rüşvet suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

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