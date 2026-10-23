Yunanistan basketbolunda devam eden şike ve rüşvet soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yunan basınında yer alan haberlere göre eski hakem Petros Papapetrou, soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verilen ilk sanık oldu.
53 yaşındaki eski hakemin, savcılık ve sorgu hâkimliği tarafından alınan karar doğrultusunda tutuklu yargılanmasına hükmedildi.
EVİNDEN 820 BİN AVRO ÇIKTI!
2026 yazında aktif hakemlik kariyerini sonlandıran Petros Papapetrou'nun evinde yapılan aramada 820 bin avro nakit para ele geçirildiği bildirildi.
Söz konusu paranın kaynağı, yürütülen soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Petros Papapetrou, ifadesinde hakkındaki rüşvet ve maç sonuçlarını etkileme suçlamalarını reddetti.
Eski hakem, evinde bulunan 820 bin avronun yasal kazançlarından ve aile gelirlerinden elde edildiğini savunarak paranın kaynağına ilişkin belgeler sundu.
Ancak savunmasının ardından Papapetrou'nun tutuklanmasına karar verildi.
FEDERASYON BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINDI
Yunan basketbolundaki soruşturma kapsamında toplam 6 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler arasında Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Vangelis Liolios ve EuroLeague hakemi Vasiliki Tsaroucha da yer aldı.
Soruşturma, basketbol karşılaşmalarında şike yapıldığı ve hakemlere rüşvet verildiği yönündeki iddialar üzerine yürütülüyor.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Petros Papapetrou hakkında verilen tutuklama kararı, soruşturmadaki ilk tutuklama kararı olarak kayıtlara geçti.
Diğer şüphelilerle ilgili adli süreç devam ederken yöneltilen suçlamalara ilişkin henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.
53 yaşındaki eski hakemin, savcılık ve sorgu hâkimliği tarafından alınan karar doğrultusunda tutuklu yargılanmasına hükmedildi.
EVİNDEN 820 BİN AVRO ÇIKTI!
2026 yazında aktif hakemlik kariyerini sonlandıran Petros Papapetrou'nun evinde yapılan aramada 820 bin avro nakit para ele geçirildiği bildirildi.
Söz konusu paranın kaynağı, yürütülen soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Petros Papapetrou, ifadesinde hakkındaki rüşvet ve maç sonuçlarını etkileme suçlamalarını reddetti.
Eski hakem, evinde bulunan 820 bin avronun yasal kazançlarından ve aile gelirlerinden elde edildiğini savunarak paranın kaynağına ilişkin belgeler sundu.
Ancak savunmasının ardından Papapetrou'nun tutuklanmasına karar verildi.
FEDERASYON BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINDI
Yunan basketbolundaki soruşturma kapsamında toplam 6 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler arasında Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Vangelis Liolios ve EuroLeague hakemi Vasiliki Tsaroucha da yer aldı.
Soruşturma, basketbol karşılaşmalarında şike yapıldığı ve hakemlere rüşvet verildiği yönündeki iddialar üzerine yürütülüyor.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Petros Papapetrou hakkında verilen tutuklama kararı, soruşturmadaki ilk tutuklama kararı olarak kayıtlara geçti.
Diğer şüphelilerle ilgili adli süreç devam ederken yöneltilen suçlamalara ilişkin henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.