Dün
BİTTİ
Alanyaspor
1
Kocaelispor
2
Dün
BİTTİ
Boluspor
0
Vanspor FK
3
Dün
BİTTİ
VfB Stuttgart
2
Mönchengladbach
3
Dün
BİTTİ
Ipswich Town
1
N. Forest
1
Dün
BİTTİ
Alaves
1
Malaga
1
Dün
BİTTİ
Torino
3
Monza
2
Dün
BİTTİ
Brest
1
Nice
2
Dün
BİTTİ
Go Ahead Eagles
3
Telstar
2

Yunanistan'da eski hakem tutuklandı

Yunanistan basketbolunda yürütülen şike ve rüşvet soruşturmasında eski hakem Petros Papapetrou'nun tutuklanmasına karar verildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Ekim 2026 23:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yunanistan'da eski hakem tutuklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Yunanistan basketbolunda devam eden şike ve rüşvet soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yunan basınında yer alan haberlere göre eski hakem Petros Papapetrou, soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verilen ilk sanık oldu.

53 yaşındaki eski hakemin, savcılık ve sorgu hâkimliği tarafından alınan karar doğrultusunda tutuklu yargılanmasına hükmedildi.

EVİNDEN 820 BİN AVRO ÇIKTI!

2026 yazında aktif hakemlik kariyerini sonlandıran Petros Papapetrou'nun evinde yapılan aramada 820 bin avro nakit para ele geçirildiği bildirildi.

Söz konusu paranın kaynağı, yürütülen soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Petros Papapetrou, ifadesinde hakkındaki rüşvet ve maç sonuçlarını etkileme suçlamalarını reddetti.

Eski hakem, evinde bulunan 820 bin avronun yasal kazançlarından ve aile gelirlerinden elde edildiğini savunarak paranın kaynağına ilişkin belgeler sundu.

Ancak savunmasının ardından Papapetrou'nun tutuklanmasına karar verildi.

FEDERASYON BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINDI

Yunan basketbolundaki soruşturma kapsamında toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Vangelis Liolios ve EuroLeague hakemi Vasiliki Tsaroucha da yer aldı.

Soruşturma, basketbol karşılaşmalarında şike yapıldığı ve hakemlere rüşvet verildiği yönündeki iddialar üzerine yürütülüyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Petros Papapetrou hakkında verilen tutuklama kararı, soruşturmadaki ilk tutuklama kararı olarak kayıtlara geçti.

Diğer şüphelilerle ilgili adli süreç devam ederken yöneltilen suçlamalara ilişkin henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.



Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.