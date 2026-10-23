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Asya Futbol Konfederasyonu, Infantino'yu başkanlık için yeniden destekleyecek

Asya Futbol Konfederasyonu, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu mart ayında yapılacak seçimde üçüncü dönem için destekleyeceğini duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Ekim 2026 13:28
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Asya Futbol Konfederasyonu, Infantino'yu başkanlık için yeniden destekleyecek
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Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu mart ayındaki seçimde destekleyeceğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AFC Başkanı Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen konfederasyon toplantısında, 46 üye ülkenin Infantino'nun yeni dönem için başkanlık adaylığını tam olarak desteklediğini söyledi.

AFC ile Infantino arasında geçmişte yaşanan gerginliğe de değinen Sheikh Salman, "Geçmişte bazı sorunlarımız oldu ama ileriye bakmamız gerekiyor" dedi.

AFC, Dünya Kupası hisselerinin bir bölümünü özel yatırımcılara satmayı öngören FIFA Forward Enterprise (FFE) planı nedeniyle ağustos ayında UEFA ve Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ile birlikte Infantino'ya karşı tavır almıştı.

- Infantino şimdilik tek aday

2016'dan bu yana FIFA'nın başkanlık görevini yürüten 56 yaşındaki Infantino, gelecek yıl mart ayında Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılacak seçimde üçüncü dönemini hedefliyor.

FIFA Başkanlığı için adaylık başvuruları 18 Kasım'da sona erecek.

CONCACAF Başkanı Victor Montagliani ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, FIFA Başkanlığı'na aday olmak yerine kendi konfederasyonlarında bir dönem daha devam etmeye karar verdi.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) ve Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) da Infantino'ya destek veriyor.

Seçimde UEFA'nın 55, CAF'ın 54, AFC'nin 46, CONCACAF'ın 35, OFC'nin 11, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) ise 10 oyu bulunuyor.

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