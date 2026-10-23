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Arsenal'de Saka şoku! En az 6 hafta yok

Arsenal, Bayern Münih maçında sakatlanan Bukayo Saka'nın en az 6 hafta sahalardan uzak kalmasından endişe ediyor. İngiliz yıldızın sakatlığının daha uzun sürme ihtimali de bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 17:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal'de Saka şoku! En az 6 hafta yok
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Arsenal'de Bukayo Saka'nın sakatlığı endişe yarattı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan İngiliz futbolcunun, en az 6 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SAKATLIĞININ BOYUTU MR SONRASI BELLİ OLACAK

BBC'nin haberine göre Saka'nın sağ uyluk ön bölümündeki kuadriseps kasında meydana gelen sakatlığın boyutunu belirlemek için cuma günü yeni bir MR çekimi yapılacak. Etkilenen bölgede sıvı birikmesi nedeniyle sakatlığın ciddiyetinin ilk incelemelerde net olarak belirlenemediği aktarıldı.

Tümü
Arsenal sağlık ekibinin ilk değerlendirmeleri, 25 yaşındaki futbolcunun en az 6 hafta forma giyemeyeceği yönünde. Sakatlığın daha uzun sürmesi ihtimali de bulunuyor.

ARTETA: "BİRAZ DAHA SABIRLI OLMALIYIZ"

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Saka'nın durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Uzmanlardan birkaç tarama ve görüş daha almamız gerekiyor. Bir oyuncu sahadan ayrılmak zorunda kalıyorsa, acı çekmeden yürümekte zorlanıyorsa ve hareketleri kısıtlanıyorsa bu iyiye işaret değildir. Kesin bir değerlendirme yapabilmek için biraz daha sabırlı olalım.

"Bölgede oldukça fazla sıvı birikmesi olduğu için sakatlığın boyutunu anlamak zorlaştı. Bu nedenle bir MR daha çekilecek. Yarın daha fazla bilgi sahibi olacağız."

KRİTİK MAÇLARI KAÇIRABİLİR

Saka'nın cumartesi günü Everton ile oynanacak Premier Lig maçında forma giymesi beklenmiyor. Arsenal'in, Manchester City'nin 3 puan gerisinde ikinci sırada yer aldığı ligde bu karşılaşma büyük önem taşıyor.

İngiliz yıldızın sakatlığının en az 6 hafta sürmesi halinde Arsenal'in önemli maçlarını kaçırmasının yanı sıra İngiltere Milli Takımı'nın Hırvatistan ve İspanya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında da görev yapamaması bekleniyor.

SAKATLIK SORUNLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Saka, son sezonlarda yaşadığı sakatlıklarla da gündeme gelmişti. Geçen sezon Aşil tendonu, kalça ve arka adale sorunları yaşayan futbolcu, 2024-2025 sezonunda geçirdiği arka adale ameliyatının ardından 101 gün sahalardan uzak kalmıştı.

İngiliz oyuncu, geçen sezon Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunda 49 maçta görev aldı. Bu sezon ise şu ana kadar çıktığı 11 maçta 4 gol kaydetti.

ARSENAL'İN HÜCUM HATTINDA ALTERNATİF SORUNU

Saka'nın uzun süreli sakatlığı, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın hücum hattındaki seçeneklerini de azaltabilir. Londra ekibi yaz transfer döneminde Vinicius Junior ve Julian Alvarez'i kadrosuna katmak istemiş ancak bu girişimlerinde başarılı olamamıştı.

Yunanistan Milli Takımı forması giyen Christos Tzolis'i kadrosuna katan Arsenal'de genç futbolcu da şu anda sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Saka'nın yokluğunda Noni Madueke, Eberechi Eze ve 16 yaşındaki Max Dowman'ın kanat bölgelerinde alternatif olarak değerlendirilmesi bekleniyor.

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