Vincent Kompany hastaneye kaldırıldı!

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'den endişelendiren haber geldi. Cuma günü Bayern Münih'in ikinci takımının antrenmanını takip ettiği sırada fenalaşan 40 yaşındaki teknik adam, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BAYERN MÜNİH'TEN RESMİ AÇIKLAMA
Bayern Münih, Kompany'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, Belçikalı teknik adamın hastanede detaylı şekilde incelendiğini ve doktorların gözetiminde kalacağını duyurdu. Kulüp ayrıca, teknik direktörün görevlerine geçici olarak teknik ekibinin devam edeceğini bildirdi.
MAX EBERL: "SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ"
Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Kompany'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Vincent Kompany'nin sağlığı bizim için en yüksek önceliğe sahip. Bayern Münih olarak onun en kısa sürede iyileşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Vinnie gerekli tüm tıbbi bakım ve desteği alıyor ve ihtiyaç duyduğu süre kendisine tanınacak. Tamamen güvendiğimiz teknik ekibi görevlerini devralacak. Bayern Münih'teki hepimiz Vinnie'ye acil şifalar diliyoruz."
TEKNİK EKİBİ GÖREVİ DEVRALDI
Kulübün açıklamasına göre Kompany, hastanede doktorların gözetiminde kalmaya devam edecek. Belçikalı teknik adamın ne zaman görevine döneceğine ilişkin ise henüz bir tarih paylaşılmadı.
Bayern Münih, Kompany'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, Belçikalı teknik adamın hastanede detaylı şekilde incelendiğini ve doktorların gözetiminde kalacağını duyurdu. Kulüp ayrıca, teknik direktörün görevlerine geçici olarak teknik ekibinin devam edeceğini bildirdi.
MAX EBERL: "SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ"
Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Kompany'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Vincent Kompany'nin sağlığı bizim için en yüksek önceliğe sahip. Bayern Münih olarak onun en kısa sürede iyileşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Vinnie gerekli tüm tıbbi bakım ve desteği alıyor ve ihtiyaç duyduğu süre kendisine tanınacak. Tamamen güvendiğimiz teknik ekibi görevlerini devralacak. Bayern Münih'teki hepimiz Vinnie'ye acil şifalar diliyoruz."
TEKNİK EKİBİ GÖREVİ DEVRALDI
Kulübün açıklamasına göre Kompany, hastanede doktorların gözetiminde kalmaya devam edecek. Belçikalı teknik adamın ne zaman görevine döneceğine ilişkin ise henüz bir tarih paylaşılmadı.