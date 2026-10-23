Münir Yıldırım'dan hakem isyanı: 'Emeğimize yazık!'

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, sahasında konuk ettiği Artı Değer Vanspor FK'ye 3-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Sorumlusu Münir Yıldırım, takımının performansını değerlendirirken hakem kararlarına sert tepki gösterdi.
"OYUNUMUZUN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ"
"Tabii konuşacak çok şey var. Bunları tek tek saymaya başlasam çok uzun sürer. Çünkü oynadığımız oyunun karşılığını alamıyoruz. Topu bir türlü o çerçeveden içeri atamadık. Büyük bir şanssızlık. Çocuklar bir karakter koyuyor, iyi bir oyun oynuyor. Ama son vuruşlarda istediğimiz vuruşu yapamıyoruz ve golü bulamıyoruz. Bunun yanında rakip kontralardan geliyor ve gol yiyoruz."
"PENALTI ZATEN HER ŞEYİMİZİ ALDI GÖTÜRDÜ"
Vanspor FK'nin kazandığı penaltı öncesinde ofsayt olduğunu savunan Yıldırım, kararın karşılaşmanın gidişatını etkilediğini söyledi.
"Ofsayta bakılmıyor, direkt penaltıya bakılıyor ve penaltı zaten bizim her şeyimizi aldı götürdü. Ondan sonra bir tepki verdik ama takımımız genç bir takım, çabuk kırılıyor. Geriye düştüğümüz zaman da gereken oyunu bazen oynayamıyoruz. Bu da büyük bir etki oluyor takımımız için."
"VAR MI YAPMIYOR GÖREVİNİ, ORTA HAKEM Mİ?"
Boluspor lehine verilmesi gerektiğini düşündüğü penaltı pozisyonuna da değinen Münir Yıldırım, hakem yönetimini eleştirdi.
"Ama bizim penaltımız niye verilmiyor? Onların penaltısı veriliyor. Yani orada VAR mı yapmıyor görevini? Orta hakem mi yapmıyor? Bunu anlamış değilim. Biz pozisyonu inceliyoruz, bakıyoruz, izliyoruz orada biz yüzde 100 haklıyız. Bizim penaltımızın verilmesi gerekiyor ama hiç bakılmıyor."
"BOLUSPOR'UN 1 PUANI VAR DİYE BU KADAR ÜZERİNE GİDİLMEZ"
Takımının ligdeki durumuna rağmen sahada mücadele ettiğini vurgulayan Yıldırım, yaşananlara tepki gösterdi.
"Boluspor'un 1 puanı var diye bu kadar da üzerine gidilmez. Boluspor'un 1 puanı var. Vurun gitsin abalının sırtına, ne olursa olsun."
"ÇOCUKLARIN MÜCADELESİNE YAZIK"
Münir Yıldırım, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Yazık, bizim emeğimize yazık, çocukların vermiş olduğu mücadeleye yazık. Onun için çok üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra önümüze bakacağız."
"OYUNUMUZUN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ"
"Tabii konuşacak çok şey var. Bunları tek tek saymaya başlasam çok uzun sürer. Çünkü oynadığımız oyunun karşılığını alamıyoruz. Topu bir türlü o çerçeveden içeri atamadık. Büyük bir şanssızlık. Çocuklar bir karakter koyuyor, iyi bir oyun oynuyor. Ama son vuruşlarda istediğimiz vuruşu yapamıyoruz ve golü bulamıyoruz. Bunun yanında rakip kontralardan geliyor ve gol yiyoruz."
"PENALTI ZATEN HER ŞEYİMİZİ ALDI GÖTÜRDÜ"
Vanspor FK'nin kazandığı penaltı öncesinde ofsayt olduğunu savunan Yıldırım, kararın karşılaşmanın gidişatını etkilediğini söyledi.
"Ofsayta bakılmıyor, direkt penaltıya bakılıyor ve penaltı zaten bizim her şeyimizi aldı götürdü. Ondan sonra bir tepki verdik ama takımımız genç bir takım, çabuk kırılıyor. Geriye düştüğümüz zaman da gereken oyunu bazen oynayamıyoruz. Bu da büyük bir etki oluyor takımımız için."
"VAR MI YAPMIYOR GÖREVİNİ, ORTA HAKEM Mİ?"
Boluspor lehine verilmesi gerektiğini düşündüğü penaltı pozisyonuna da değinen Münir Yıldırım, hakem yönetimini eleştirdi.
"Ama bizim penaltımız niye verilmiyor? Onların penaltısı veriliyor. Yani orada VAR mı yapmıyor görevini? Orta hakem mi yapmıyor? Bunu anlamış değilim. Biz pozisyonu inceliyoruz, bakıyoruz, izliyoruz orada biz yüzde 100 haklıyız. Bizim penaltımızın verilmesi gerekiyor ama hiç bakılmıyor."
"BOLUSPOR'UN 1 PUANI VAR DİYE BU KADAR ÜZERİNE GİDİLMEZ"
Takımının ligdeki durumuna rağmen sahada mücadele ettiğini vurgulayan Yıldırım, yaşananlara tepki gösterdi.
"Boluspor'un 1 puanı var diye bu kadar da üzerine gidilmez. Boluspor'un 1 puanı var. Vurun gitsin abalının sırtına, ne olursa olsun."
"ÇOCUKLARIN MÜCADELESİNE YAZIK"
Münir Yıldırım, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Yazık, bizim emeğimize yazık, çocukların vermiş olduğu mücadeleye yazık. Onun için çok üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra önümüze bakacağız."