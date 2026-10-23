Manchester United'da kazan kaynıyor!

Manchester United, geçen sezon geçici menajer olarak göreve gelen ve ardından takımın teknik direktörlüğünü üstlenen Michael Carrick ile bu sezon aradığını bulamıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibi, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 11 maçta yalnızca 2 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi.
LISANDRO MARTINEZ'İN SÖZLERİ
Manchester United'da Arjantinli savunma oyuncusu Lisandro Martinez, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Atletico Madrid'e karşı kaybedilen maçın ardından yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
"DAHA FAZLASINI SÖYLEYEMEM!"
Geçen sezonki performanslarına dikkat çeken Martinez, "Geçen sezon harika bir performans sergiledik. Şimdi ise daha fazlasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Manchester United kadrosunun Şampiyonlar Ligi seviyesinde olup olmadığı ve yaz transfer döneminde daha fazla yatırım bekleyip beklemediği sorulan Arjantinli futbolcu, "Evet, kesinlikle. Yüzde yüz. Sportif direktörümüzden (Jason Wilcox) daha fazlasını bekliyordum. Susmayacağım! Bir kulüp olarak daha hırslı olmak zorundayız. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan, Premier League şampiyonluğundan ve diğer büyük başarılardan çok daha fazla söz etmemiz gerekiyor." yanıtını verdi.
"TEKNİK DİREKTÖRÜ SUÇLAMAK KOLAY"
Teknik direktör Michael Carrick'e destek veren Martinez, eleştirilerinin yalnızca teknik heyet ve futbolcularla sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.
Martinez, "Carrick elinden geleni yapıyor. Teknik direktörü sürekli değiştirebilirsiniz. Peki ya diğer alanlar? Daha fazlasını söyleyemem." dedi.
Arjantinli savunmacı, "Teknik direktörü suçlamak kolay. Oyuncuları suçlamak da kolay. Ancak sorumluluğu olan diğer kişileri de görmemiz gerekiyor." sözleriyle kulüp yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü.
BRUNO FERNANDES TEPKİ!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Atletico Madrid'e deplasmanda 2-0 kaybeden Manchester United, 3. haftada ise Como karşısında adeta bozguna uğradı. Michael Carrick'in ekibi, sahadan bu kez 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Maçtan sonra teknik direktör Michael Carrick'in oyun planını eleştiren Bruno Fernandes, rakibe adam adama baskı yapmama kararının teknik heyetten geldiğini ve topu rakibe fazla bırakmanın karşı takımın öz güvenini artırdığını savunmuştu.
Taktiklerin yanlış olup olmadığı sorusuna Fernandes, "Bunu görmek benim değil, teknik direktörün ve ekibinin işi." yanıtını vermişti.
"TEMPOYU DÜŞÜRMELERİNİ BEN İSTEDİM"
Devler Ligi'ndeki Como - Manchester United karşılaşmasının ardından İtalyan ekibinin teknik direktörü Cesc Fabregas'ın sözleri de dikkat çekiciydi.
İspanyol teknik adam, "Takıma tempoyu düşürmelerini söyleyen bendim. Çünkü önümüzde başka bir maç daha var ve 4-0'lık skorda durumu biraz idare edebilirdik. Oyunculara koşmayı bırakıp merkezde kalmalarını söyledim ve bundan pişmanlık duyuyorum. Çünkü onları her zaman sonuna kadar savaşmaları için zorlayan ilk kişi benim. Yediğimiz gol canımı yaktı çünkü maçtaki yoğunluğumuzu ve savunma bloğumuzu düşürmüştük, ancak bu tamamen benim hatamdı." diye konuştu.
BRUNO FERNANDES'E TEPKİ, TAKIMA TEPKİ!
Joe Cole, Bruno Fernandes'in Como maçı sözleri için, "Bruno Fernandes taktiklere kesinlikle itiraz ediyor. Ben de fikir ayrılığı yaşadığım teknik direktörler altında oynadım, ama bunu arkadaşına ya da eşine söyleyebilirsin… Kulübün kaptanı olup da teknik direktörü sorgulayamazsın. O bunu düzgün bir şekilde bile yapmıyor." yorumunda bulundu.
"YAPTIĞI UTANÇ!"
Portekizli futbolcunun açıklamalarına cevap veren Carragher, "Bruno Fernandes'in yaptığı şey utanç! Geçen sezon en iyi oyuncu ödülünü kazandı ve bu, Michael Carrick'in teknik direktör olması sayesinde oldu. Carrick olmasa, o ödülü kazanamazdı. Carrick, onu doğru pozisyona yerleştirdi ve yetenekli bir oyuncu olduğu için harika bir sezon geçirdi." dedi.
Carragher ayrıca, "Bruno Fernandes yetenekli bir oyuncu ama tutumu ve yaklaşımı tamamen yanlış." diye konuştu.
"YETİŞKİNLERE KARŞI ÇOCUKLAR"
Manchester United'ın eski yıldızlarından Dimitar Berbatov da Como maçı sonrası İngiliz ekibini sert bir dille eleştirdi. Berbatov'un sözleri şu şekilde:
"Manchester United için korkunç bir maç. Manchester United hiçbir şey yapmadı, Como her açıdan üstündü ve başarılı oldu.
Böyle bir maçın ardından kaçınılmaz olarak sorular ortaya çıkıyor: Bu oyuncular en üst seviyede performans gösterecek mi? Doğru teknik Michael Carrick mi? Doğru yolda mıyız?
Saha içerisinde herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığı görünmüyordu. Como sanki sadece eğleniyormuş gibi görünüyordu. Sanki yetişkinler çocuklara karşı oynuyormuş gibiydi."
WAYNE ROONEY'İN SÖZLERİ
Manchester United'ın efsane isimlerinden Wayne Rooney ise, "Manchester United oyuncuları sadece kendilerini önemsiyor. Tıpkı bebek gibiler... Oyuncaklarını pusetten fırlatıp atıyor ve gidip suçu başkalarının üzerine yıkıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
AYRILIK HABERLERİ GÜNDEMDE!
Lisandro Martinez ve Bruno Fernandes'in sözleriyle birlikte sahada da istenilen sonuçların gelmemesinin ardından Manchester United'da teknik direktör Michael Carrick için ayrılık haberleri gündeme gelmeye başladı.
SIRADAKİ RAKİP BOURNEMOUTH
Ayrılık haberlerine rağmen şu anda Michael Carrick ile yola devam eden Manchester United, Como maçının ardından lige dönüşte sahasında Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.
ZORLU PERİYOT
İngiliz ekibi, daha sonra ise milli araya kadar olan süreçte sırasıyla; Chelsea (D), Roma ve Aston Villa ile karşılaşacak.
Aston Villa maçına kadar alınacak süreçte alınacak sonuçlar teknik direktör Michael Carrick'in kaderini tayin edebilir.
LISANDRO MARTINEZ'İN SÖZLERİ
Manchester United'da Arjantinli savunma oyuncusu Lisandro Martinez, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Atletico Madrid'e karşı kaybedilen maçın ardından yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
"DAHA FAZLASINI SÖYLEYEMEM!"
Geçen sezonki performanslarına dikkat çeken Martinez, "Geçen sezon harika bir performans sergiledik. Şimdi ise daha fazlasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Manchester United kadrosunun Şampiyonlar Ligi seviyesinde olup olmadığı ve yaz transfer döneminde daha fazla yatırım bekleyip beklemediği sorulan Arjantinli futbolcu, "Evet, kesinlikle. Yüzde yüz. Sportif direktörümüzden (Jason Wilcox) daha fazlasını bekliyordum. Susmayacağım! Bir kulüp olarak daha hırslı olmak zorundayız. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan, Premier League şampiyonluğundan ve diğer büyük başarılardan çok daha fazla söz etmemiz gerekiyor." yanıtını verdi.
"TEKNİK DİREKTÖRÜ SUÇLAMAK KOLAY"
Teknik direktör Michael Carrick'e destek veren Martinez, eleştirilerinin yalnızca teknik heyet ve futbolcularla sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.
Martinez, "Carrick elinden geleni yapıyor. Teknik direktörü sürekli değiştirebilirsiniz. Peki ya diğer alanlar? Daha fazlasını söyleyemem." dedi.
Arjantinli savunmacı, "Teknik direktörü suçlamak kolay. Oyuncuları suçlamak da kolay. Ancak sorumluluğu olan diğer kişileri de görmemiz gerekiyor." sözleriyle kulüp yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü.
BRUNO FERNANDES TEPKİ!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Atletico Madrid'e deplasmanda 2-0 kaybeden Manchester United, 3. haftada ise Como karşısında adeta bozguna uğradı. Michael Carrick'in ekibi, sahadan bu kez 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Maçtan sonra teknik direktör Michael Carrick'in oyun planını eleştiren Bruno Fernandes, rakibe adam adama baskı yapmama kararının teknik heyetten geldiğini ve topu rakibe fazla bırakmanın karşı takımın öz güvenini artırdığını savunmuştu.
Taktiklerin yanlış olup olmadığı sorusuna Fernandes, "Bunu görmek benim değil, teknik direktörün ve ekibinin işi." yanıtını vermişti.
"TEMPOYU DÜŞÜRMELERİNİ BEN İSTEDİM"
Devler Ligi'ndeki Como - Manchester United karşılaşmasının ardından İtalyan ekibinin teknik direktörü Cesc Fabregas'ın sözleri de dikkat çekiciydi.
İspanyol teknik adam, "Takıma tempoyu düşürmelerini söyleyen bendim. Çünkü önümüzde başka bir maç daha var ve 4-0'lık skorda durumu biraz idare edebilirdik. Oyunculara koşmayı bırakıp merkezde kalmalarını söyledim ve bundan pişmanlık duyuyorum. Çünkü onları her zaman sonuna kadar savaşmaları için zorlayan ilk kişi benim. Yediğimiz gol canımı yaktı çünkü maçtaki yoğunluğumuzu ve savunma bloğumuzu düşürmüştük, ancak bu tamamen benim hatamdı." diye konuştu.
BRUNO FERNANDES'E TEPKİ, TAKIMA TEPKİ!
Joe Cole, Bruno Fernandes'in Como maçı sözleri için, "Bruno Fernandes taktiklere kesinlikle itiraz ediyor. Ben de fikir ayrılığı yaşadığım teknik direktörler altında oynadım, ama bunu arkadaşına ya da eşine söyleyebilirsin… Kulübün kaptanı olup da teknik direktörü sorgulayamazsın. O bunu düzgün bir şekilde bile yapmıyor." yorumunda bulundu.
"YAPTIĞI UTANÇ!"
Portekizli futbolcunun açıklamalarına cevap veren Carragher, "Bruno Fernandes'in yaptığı şey utanç! Geçen sezon en iyi oyuncu ödülünü kazandı ve bu, Michael Carrick'in teknik direktör olması sayesinde oldu. Carrick olmasa, o ödülü kazanamazdı. Carrick, onu doğru pozisyona yerleştirdi ve yetenekli bir oyuncu olduğu için harika bir sezon geçirdi." dedi.
Carragher ayrıca, "Bruno Fernandes yetenekli bir oyuncu ama tutumu ve yaklaşımı tamamen yanlış." diye konuştu.
"YETİŞKİNLERE KARŞI ÇOCUKLAR"
Manchester United'ın eski yıldızlarından Dimitar Berbatov da Como maçı sonrası İngiliz ekibini sert bir dille eleştirdi. Berbatov'un sözleri şu şekilde:
"Manchester United için korkunç bir maç. Manchester United hiçbir şey yapmadı, Como her açıdan üstündü ve başarılı oldu.
Böyle bir maçın ardından kaçınılmaz olarak sorular ortaya çıkıyor: Bu oyuncular en üst seviyede performans gösterecek mi? Doğru teknik Michael Carrick mi? Doğru yolda mıyız?
Saha içerisinde herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığı görünmüyordu. Como sanki sadece eğleniyormuş gibi görünüyordu. Sanki yetişkinler çocuklara karşı oynuyormuş gibiydi."
WAYNE ROONEY'İN SÖZLERİ
Manchester United'ın efsane isimlerinden Wayne Rooney ise, "Manchester United oyuncuları sadece kendilerini önemsiyor. Tıpkı bebek gibiler... Oyuncaklarını pusetten fırlatıp atıyor ve gidip suçu başkalarının üzerine yıkıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
AYRILIK HABERLERİ GÜNDEMDE!
Lisandro Martinez ve Bruno Fernandes'in sözleriyle birlikte sahada da istenilen sonuçların gelmemesinin ardından Manchester United'da teknik direktör Michael Carrick için ayrılık haberleri gündeme gelmeye başladı.
SIRADAKİ RAKİP BOURNEMOUTH
Ayrılık haberlerine rağmen şu anda Michael Carrick ile yola devam eden Manchester United, Como maçının ardından lige dönüşte sahasında Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.
ZORLU PERİYOT
İngiliz ekibi, daha sonra ise milli araya kadar olan süreçte sırasıyla; Chelsea (D), Roma ve Aston Villa ile karşılaşacak.
Aston Villa maçına kadar alınacak süreçte alınacak sonuçlar teknik direktör Michael Carrick'in kaderini tayin edebilir.