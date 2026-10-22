UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Juventus, sahasında Rennes ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Juventus, 5. dakikada milli futbolcumuz Zeki Çelik'in golüyle 1-0 öne geçti.
Rennes, 15. dakikada Moussa Al Tamari ve 43. dakikada Boulaye Dia'nın penaltı golüyle Juventus deplasmanında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Juventus'ta 67. dakikada penaltıyı gole çeviren Nick Woltamede maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.
Juventus'ta ilk golü atan Zeki Çelik, ikinci yarının başında yerini Pierre Kalulu'ya bıraktı.
Bu sonucun ardından Juventus 7, Rennes 5 puana yükseldi.
Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Juventus, AZ Alkmaar deplasmanına gidecek. Rennes ise sahasında Olympiakos'u ağırlayacak.
Rennes, 15. dakikada Moussa Al Tamari ve 43. dakikada Boulaye Dia'nın penaltı golüyle Juventus deplasmanında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Juventus'ta 67. dakikada penaltıyı gole çeviren Nick Woltamede maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.
Juventus'ta ilk golü atan Zeki Çelik, ikinci yarının başında yerini Pierre Kalulu'ya bıraktı.
Bu sonucun ardından Juventus 7, Rennes 5 puana yükseldi.
Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Juventus, AZ Alkmaar deplasmanına gidecek. Rennes ise sahasında Olympiakos'u ağırlayacak.
🇹🇷Juventus, Zeki Çelik ile öne geçiyor. https://t.co/i5ZrO94JEV
— Sporx (@sporx) October 22, 2026