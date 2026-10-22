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Zeki Çelik attı, Juventus evinde 1 puan aldı!

Juventus, Avrupa Ligi'nde sahasında Rennes ile 2-2 berabere kaldı. Juventus'un ilk golünü milli futbolcumuz Zeki Çelik attı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Ekim 2026 21:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Zeki Çelik attı, Juventus evinde 1 puan aldı!
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Juventus, sahasında Rennes ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Juventus, 5. dakikada milli futbolcumuz Zeki Çelik'in golüyle 1-0 öne geçti.

Rennes, 15. dakikada Moussa Al Tamari ve 43. dakikada Boulaye Dia'nın penaltı golüyle Juventus deplasmanında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Juventus'ta 67. dakikada penaltıyı gole çeviren Nick Woltamede maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.

Juventus'ta ilk golü atan Zeki Çelik, ikinci yarının başında yerini Pierre Kalulu'ya bıraktı.

Bu sonucun ardından Juventus 7, Rennes 5 puana yükseldi.

Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Juventus, AZ Alkmaar deplasmanına gidecek. Rennes ise sahasında Olympiakos'u ağırlayacak.

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