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Thomas Reis'ten Beşiktaş maçına göre 7 değişiklik

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Hearts maçında Beşiktaş karşılaşmasının ilk 11'ine göre 7 değişiklik yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Ekim 2026 20:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Thomas Reis'ten Beşiktaş maçına göre 7 değişiklik
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UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında sahasında İskoçya'nın Hearts takımını konuk eden Trabzonspor, Süper Lig'deki Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre 7 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, ligde son oynadıkları Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre kadroda önemli değişikliklere gitti.

Reis, sağ bekte Pina'nın yerine Melih Kabasakal'a, stoperde Nwaiwu-Savic ikilisinin yerine Samet Akaydin-Cenk Özkaçar ikilisine görev verdi.

Orta alanda Fabinho, Ozan ve Muçi üçlüsünün yerine Mendy, Folcarelli ve Bouchouari forma giydi. Sol kanat pozisyonunda ise Aral Şimşir'in yerine Saviolo ilk 11'de görev aldı.

Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçına göre ilk 11'de değişmeyen 4 oyuncu Onana, Cabral, Salah ve Dju oldu.

Trabzonspor'da UEFA listesine bildirilen isimlerden Mustafa Eskihellaç, Umut Nayir, Savic, Onuachu ve Onuralp Çevikkan, sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

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