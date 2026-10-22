UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Milan, Bournemouth deplasmanına konuk oldu. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla Bournemouth oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bournemouth, 8. dakikada Justin Kluivert'in penaltı golüyle Milan karşısında 1-0 öne geçti.
Milan, kalecisi Mike Maignan'nın 27. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Bournemouth'ta 32. dakikada penaltıyı gole çeviren Marcus Tavernier, durumu 2-0'a getirdi.
İngiliz ekibi 84. dakikada Amine Adli'nin golüyle Milan karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci yenilgisini yaşayan Milan, 3 puanda kaldı. Bournemouth ise 9 puana yükseldi.
Milan, bir sonraki maç haftasında sahasında Ferencvaros ile karşılaşacak. Bournemouth, Sparta Prag deplasmanına gidecek.
Milan, kalecisi Mike Maignan'nın 27. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Bournemouth'ta 32. dakikada penaltıyı gole çeviren Marcus Tavernier, durumu 2-0'a getirdi.
İngiliz ekibi 84. dakikada Amine Adli'nin golüyle Milan karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci yenilgisini yaşayan Milan, 3 puanda kaldı. Bournemouth ise 9 puana yükseldi.
Milan, bir sonraki maç haftasında sahasında Ferencvaros ile karşılaşacak. Bournemouth, Sparta Prag deplasmanına gidecek.
Mike Maignan, Bournemouth deplasmanında kırmızı kart gördü. https://t.co/Q4kR2drLLL
— Sporx (@sporx) October 22, 2026