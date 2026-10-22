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İki penaltı, 3 gol, kırmızı kart ve Milan kayıp!

UEFA Avrupa Ligi'nde Milan, Bournemouth'a deplasmanda 3-0'lık skorla kaybetti. Bournemouth'un iki golü penaltıdan geldi. Milan, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 23:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İki penaltı, 3 gol, kırmızı kart ve Milan kayıp!
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Milan, Bournemouth deplasmanına konuk oldu. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla Bournemouth oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bournemouth, 8. dakikada Justin Kluivert'in penaltı golüyle Milan karşısında 1-0 öne geçti.

Milan, kalecisi Mike Maignan'nın 27. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Bournemouth'ta 32. dakikada penaltıyı gole çeviren Marcus Tavernier, durumu 2-0'a getirdi.

İngiliz ekibi 84. dakikada Amine Adli'nin golüyle Milan karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci yenilgisini yaşayan Milan, 3 puanda kaldı. Bournemouth ise 9 puana yükseldi.

Milan, bir sonraki maç haftasında sahasında Ferencvaros ile karşılaşacak. Bournemouth, Sparta Prag deplasmanına gidecek.

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