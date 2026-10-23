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Hakemler Birliği kabul etti: LaMelo'nun üçlüğünde steps var

NBA Hakemler Birliği, LaMelo Ball'un Miami Heat karşısında yana adım atarak kullandığı üçlük öncesinde steps yaptığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 12:09 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2026 12:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Hakemler Birliği kabul etti: LaMelo'nun üçlüğünde steps var
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Minnesota Timberwolves'un Miami Heat'i 131-106 mağlup ettiği karşılaşmada LaMelo Ball'un attığı bir üçlük, maçın ardından tartışma konusu oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İkinci çeyrekte gerçekleşen pozisyona ilişkin görüntüleri paylaşan NBA Hakemler Birliği, ihlal yapıldığını doğruladı.

Birliğin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"'Bu nasıl kurallara uygun olabilir?' diye soran herkes için: Uygun değil!

Topu kontrolüne aldığı anda sağ ayağı yerde. Kurala göre bundan sonra sol-sağ şeklinde iki adım atabilir.

Ancak topu kontrolüne aldıktan sonra dört adım atıyor ve steps yapıyor."

LaMelo'nun ağabeyi Lonzo Ball da pozisyonun hemen ardından sosyal medya hesabından "Steps" paylaşımı yapmıştı.

Maç sonrasında ESPN röportajında ağabeyinin yorumu kendisine aktarılan LaMelo ise esprili şekilde itirazını sürdürdü:

"Beni çekemiyor. Çekemiyor! Onu hemen aramam gerekiyor çünkü aile içinde ne yapması gerektiğini biliyor. Haksız olsam bile haklıyım. Bizde işler böyle yürür."

Sayılmaması gereken üçlük, o sırada 39-39 olan eşitliği Minnesota lehine bozmuştu.

Ancak karşılaşmayı 25 sayı farkla kazanan Timberwolves'ta sonuç açısından belirleyici olmadı.

Minnesota formasıyla ilk maçına çıkan LaMelo Ball, mücadeleyi 21 sayıyla tamamladı.

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