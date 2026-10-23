Archie Brown, imaj değiştirdi

Fenerbahçe forması giyen Archie Brown, imaj değişikliğine gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Uzun saçlarıyla dikkat çeken İngiliz sol bek, saçlarını kısa kestirerek imajını değiştirdi.
Fenerbahçeli taraftarlar, Brown'un yeni imajına için çok sayıda yorum yaptı.
Bu sezon Fenerbahçe'de 14 maçta süre bulan 24 yaşındaki Archie Brown, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Brown'un yeni imajına için çok sayıda yorum yaptı.
Bu sezon Fenerbahçe'de 14 maçta süre bulan 24 yaşındaki Archie Brown, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.