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Hoffenheim'dan Lyon ile Avrupa'da siftah

UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim, sahasında Lyon'u 3-0 mağlup etti. Alman ekibi, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Ekim 2026 00:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hoffenheim'dan Lyon ile Avrupa'da siftah
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Hoffenheim, sahasında Lyon'u ağırladı. Hoffenheim, SNP Arena'daki maçı 3-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmada Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Andrej Kramaric, 49. dakikada Adam Daghim ve 83. dakikada Adam Hlozek attı.

Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Hoffenheim, Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez kazandı ve 3 puana yükseldi. Bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayan Lyon ise 6 puanda kaldı.

Hoffenheim, Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Crystal Palace deplasmanına gidecek. Lyon, Real Sociedad ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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