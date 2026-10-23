UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Hoffenheim, sahasında Lyon'u ağırladı. Hoffenheim, SNP Arena'daki maçı 3-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Andrej Kramaric, 49. dakikada Adam Daghim ve 83. dakikada Adam Hlozek attı.
Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Hoffenheim, Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez kazandı ve 3 puana yükseldi. Bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayan Lyon ise 6 puanda kaldı.
Hoffenheim, Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Crystal Palace deplasmanına gidecek. Lyon, Real Sociedad ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Hoffenheim, Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez kazandı ve 3 puana yükseldi. Bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayan Lyon ise 6 puanda kaldı.
Hoffenheim, Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Crystal Palace deplasmanına gidecek. Lyon, Real Sociedad ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.