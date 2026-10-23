Dün
BİTTİ
Beşiktaş
2
C.Palace
2
Dün
BİTTİ
Trabzonspor
2
Heart of Midlothian
0
Dün
BİTTİ
Lech Poznan
1
Sunderland
1
Dün
BİTTİ
Ararat Armenia
0
Alkmaar
4
Dün
BİTTİ
OFI Crete
0
Leverkusen
2
Dün
BİTTİ
Juventus
2
Rennes
2
Dün
BİTTİ
Dinamo Zagreb
2
NEC Nijmegen
4
Dün
BİTTİ
Sturm Graz
1
Marsilya
0
Dün
BİTTİ
Viktoria Plzen
1
Levski
2
Dün
BİTTİ
Celtic
1
Celta Vigo
2
Dün
BİTTİ
Bournemouth
3
AC Milan
0
Dün
BİTTİ
NK Celje
2
RB Salzburg
2
Dün
BİTTİ
Olympiakos
1
Sparta Prag
0
Dün
BİTTİ
Omonia Nicosia
1
Benfica
4
Dün
BİTTİ
Hoffenheim
3
Lyon
0
Dün
BİTTİ
Lillestroem
0
Real Sociedad
6
Dün
BİTTİ
Kairat Almaty
1
Panathinaikos
5
Dün
BİTTİ
FK Crvena Zvezda
2
Kopenhag
2
Dün
BİTTİ
Getafe
2
Lugano
5
Dün
BİTTİ
Jablonec
0
Brighton
0
Dün
BİTTİ
FC Nordsjaelland
2
CSKA Sofya
2
Dün
BİTTİ
Braga
2
Gent
0
Dün
BİTTİ
Ajax
2
Atalanta
0
Dün
BİTTİ
AS Monaco
3
Freiburg
0

Konferans Ligi'nde 2. hafta tamamlandı!

UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta, oynanan 18 karşılaşmayla tamamlandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 00:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konferans Ligi'nde 2. hafta tamamlandı!
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UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının 2. haftası, oynanan 18 karşılaşmanın ardından tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, sahasında Hearts'ı 2-0 mağlup ederek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

TRABZONSPOR'DAN 2'DE 2!

Bordo-mavililer, İskoçya temsilcisi Hearts karşısında aldığı galibiyetle UEFA Konferans Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltti.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Mohamed Salah ve 58. dakikada Dju Franculino kaydetti.

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında ise Sidny Lopes Cabral kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

AVRUPA'DA 18 MAÇ OYNANDI

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında toplam 18 karşılaşma oynandı.

Haftanın farklı galibiyetlerinden birini Panathinaikos, deplasmanda Kairat'ı 5-1 mağlup ederek elde etti.

Lugano, Getafe deplasmanından 5-2'lik galibiyetle ayrılırken Monaco, sahasında Freiburg'u 3-0 yendi.

Ajax ise Atalanta'yı son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

KONFERANS LİGİ'NDE 2. HAFTANIN TÜM SONUÇLAR

Kairat 1-5 Panathinaikos

Trabzonspor 2-0 Hearts

Getafe 2-5 Lugano

Iberia 1-1 Mjallby

Inter Escaldes 1-3 Universitatea Craiova

Jablonec 0-0 Brighton

Kauno Zalgiris 1-4 Brann

Kızılyıldız 2-2 Kopenhag

Nordsjaelland 2-2 CSKA Sofya

Pafos 1-1 Riga

Aarhus 1-1 Egnatia

Ajax 2-0 Atalanta

Borac 2-0 KuPS Kuopio

Braga 2-0 Gent

Lincoln Red Imps 1-4 Twente

Midtjylland 0-1 Sint-Truidense

Monaco 3-0 Freiburg

Thun 0-1 Hajduk Split

18 MAÇTA 54 GOL!

UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta karşılaşmalarında toplam 54 gol kaydedildi.

Oynanan 18 maçın 12'sinde kazanan taraf belli olurken 6 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Temsilcimiz Trabzonspor ise iki maçta topladığı 6 puanla yoluna kayıpsız devam etti.

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