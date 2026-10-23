Konferans Ligi'nde 2. hafta tamamlandı!

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının 2. haftası, oynanan 18 karşılaşmanın ardından tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, sahasında Hearts'ı 2-0 mağlup ederek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.
TRABZONSPOR'DAN 2'DE 2!
Bordo-mavililer, İskoçya temsilcisi Hearts karşısında aldığı galibiyetle UEFA Konferans Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltti.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Mohamed Salah ve 58. dakikada Dju Franculino kaydetti.
Karşılaşmanın 90+5. dakikasında ise Sidny Lopes Cabral kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
AVRUPA'DA 18 MAÇ OYNANDI
UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında toplam 18 karşılaşma oynandı.
Haftanın farklı galibiyetlerinden birini Panathinaikos, deplasmanda Kairat'ı 5-1 mağlup ederek elde etti.
Lugano, Getafe deplasmanından 5-2'lik galibiyetle ayrılırken Monaco, sahasında Freiburg'u 3-0 yendi.
Ajax ise Atalanta'yı son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
KONFERANS LİGİ'NDE 2. HAFTANIN TÜM SONUÇLAR
Kairat 1-5 Panathinaikos
Trabzonspor 2-0 Hearts
Getafe 2-5 Lugano
Iberia 1-1 Mjallby
Inter Escaldes 1-3 Universitatea Craiova
Jablonec 0-0 Brighton
Kauno Zalgiris 1-4 Brann
Kızılyıldız 2-2 Kopenhag
Nordsjaelland 2-2 CSKA Sofya
Pafos 1-1 Riga
Aarhus 1-1 Egnatia
Ajax 2-0 Atalanta
Borac 2-0 KuPS Kuopio
Braga 2-0 Gent
Lincoln Red Imps 1-4 Twente
Midtjylland 0-1 Sint-Truidense
Monaco 3-0 Freiburg
Thun 0-1 Hajduk Split
18 MAÇTA 54 GOL!
UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta karşılaşmalarında toplam 54 gol kaydedildi.
Oynanan 18 maçın 12'sinde kazanan taraf belli olurken 6 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Temsilcimiz Trabzonspor ise iki maçta topladığı 6 puanla yoluna kayıpsız devam etti.
TRABZONSPOR'DAN 2'DE 2!
Bordo-mavililer, İskoçya temsilcisi Hearts karşısında aldığı galibiyetle UEFA Konferans Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltti.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Mohamed Salah ve 58. dakikada Dju Franculino kaydetti.
Karşılaşmanın 90+5. dakikasında ise Sidny Lopes Cabral kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
AVRUPA'DA 18 MAÇ OYNANDI
UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında toplam 18 karşılaşma oynandı.
Haftanın farklı galibiyetlerinden birini Panathinaikos, deplasmanda Kairat'ı 5-1 mağlup ederek elde etti.
Lugano, Getafe deplasmanından 5-2'lik galibiyetle ayrılırken Monaco, sahasında Freiburg'u 3-0 yendi.
Ajax ise Atalanta'yı son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
KONFERANS LİGİ'NDE 2. HAFTANIN TÜM SONUÇLAR
Kairat 1-5 Panathinaikos
Trabzonspor 2-0 Hearts
Getafe 2-5 Lugano
Iberia 1-1 Mjallby
Inter Escaldes 1-3 Universitatea Craiova
Jablonec 0-0 Brighton
Kauno Zalgiris 1-4 Brann
Kızılyıldız 2-2 Kopenhag
Nordsjaelland 2-2 CSKA Sofya
Pafos 1-1 Riga
Aarhus 1-1 Egnatia
Ajax 2-0 Atalanta
Borac 2-0 KuPS Kuopio
Braga 2-0 Gent
Lincoln Red Imps 1-4 Twente
Midtjylland 0-1 Sint-Truidense
Monaco 3-0 Freiburg
Thun 0-1 Hajduk Split
18 MAÇTA 54 GOL!
UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta karşılaşmalarında toplam 54 gol kaydedildi.
Oynanan 18 maçın 12'sinde kazanan taraf belli olurken 6 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Temsilcimiz Trabzonspor ise iki maçta topladığı 6 puanla yoluna kayıpsız devam etti.