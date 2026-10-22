Thomas Reis'ten Trabzonspor'da tarihi başarı!

Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis ile lig ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavililer, son olarak Konferans Ligi'nde Hearts'ı sahasında 2-0 mağlup etti. Thomas Reis, bu galibiyetle birlikte Trabzonspor'da tarihe geçti.
Alman teknik adam, Trabzonspor'un başında ilk 5 maçını kazanan ilk teknik adam olarak tarihe geçti.
Thomas Reis ile Trabzonspor:
Trabzonspor 4-0 Galatasaray
Samsunspor 0-3 Trabzonspor
KuPS 2-4 Trabzonspor
Trabzonspor 2-0 Beşiktaş
Trabzonspor 2-0 Hearts
Alman teknik adam, Trabzonspor'un başında ilk 5 maçını kazanan ilk teknik adam olarak tarihe geçti.
Thomas Reis ile Trabzonspor:
Trabzonspor 4-0 Galatasaray
Samsunspor 0-3 Trabzonspor
KuPS 2-4 Trabzonspor
Trabzonspor 2-0 Beşiktaş
Trabzonspor 2-0 Hearts