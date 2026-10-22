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Vincenzo Italiano'dan sürpriz kadrosu için açıklama!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Avrupa Ligi'ndeki Crystal Palace maçı öncesi konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 21:08 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 21:09
Haber: Sporx.com
Vincenzo Italiano'dan sürpriz kadrosu için açıklama!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Avrupa Ligi'ndeki Crystal Palace maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmayı değerlendiren İtalyan teknik adam, "Zor bir maç. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen senenin Konferans Ligi şampiyonuna karşı oynayacağız. 3 puan var önümüzde, bunu almak istiyoruz. Taraftarımız önünde iyi iş çıkarmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Gayet iyi hissediyorum. Puanlar almak istiyoruz. Hedefimiz üst tura çıkmak." dedi.

Italiano, kadrosu için, "Maalesef perşembe-pazartesi oynamanın zorluğu bu. Herkesin hazır olması gerektiğini söylüyorum. Herkese ihtiyacımız var. O yüzden bence bu zamanda uzun zamandır oynamayan oyuncular için iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum. Kendilerini gösterme sırası onlarda. 72 saat saat bir oyuncu için yeterli değil. O yüzden böyle bir 11 seçtim. Yedekte de iyi oyuncularımız var." dedi.



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