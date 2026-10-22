Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında İskoçya temsilcisi Hearts'i konuk etti.
Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Bordo-Mavililer 2-0 kazandı.
Trabzonspor, mücadelenin 32. dakikasında Muhammed Salah'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken bordo-mavili temsilcimiz, 58. dakikada Franculino Dju'nun attığı golle farkı 2'ye yükseltti.
Ayrıca Sidny Lopes Cabral, 90+5. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla bordo-mavilileri kalan dakikalarda 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu.
THOMAS REIS İLE 5'TE 5
Teknik direktör Thomas Reis ile tüm kulvarlarda çıktığı 5 maçı da kazanan Bordo-Mavililer, Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Konferans Ligi'nde 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Hearts ise 1 puanda kaldı.
Trabzonspor, Süper Lig'de 26 Ekim Pazartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 1 Kasım Pazar günü ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Temsilcimiz, Konferans Ligi'nin 3. haftasında ise 5 Kasım Perşembe günü Freiburg'u konuk edecek.
İskoçya temsilcisi Hearts ise Konferans Ligi'nin 3. haftasında Thun deplasmanına gidecek.
MUHAMMED SALAH DURDURULAMIYOR
Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah, Konferans Ligi'ndeki Hearts maçını da boş geçmedi.
Trabzonspor, sahasında Hearts ile oynadığı maçta 30. dakikada penaltı kazandı ve topun başına Salah geçti.
Mısırlı yıldız, 32. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve takımı Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.
Salah, bu golüyle birlikte Trabzonspor'da 10 gole ulaştı.
2013 YILINDAN SONRA İLK
Salah, Adrian Mierzejewski'den (Ağustos 2013 vs FK Kukesi) bu yana Trabzonspor formasıyla Avrupa kupalarında penaltı golü atan ilk oyuncu oldu.
ASİST DE YAPTI
Öte yandan Mısırlı yıldız, Franculino Dju'nun attığı Trabzonspor'un 2. golünde de asist yaptı.
HEARTS TEHLİKESİ: DİREKTEN DÖNDÜ!
Maçın 7. dakikasında Hearts gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde Miller ortasını yaptı. Arka direkte Walcott'un kafa vuruşunda top yan direkten döndü.
Mücadelenin 14. dakikasında Mohamed Salah'ın sağ kanattan sol ayağıyla yaptığı ortada top Altena'dan sekti. Bordo-mavili futbolcular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
VAR İNCELEMESİ
Karşılaşmanın 15. dakikasında hakem Visser, potansiyel penaltı pozisyonunun VAR'da incelenmesi nedeniyle kornerin kullanılmasına izin vermedi.
PENALTI ÇIKMADI, OFSAYT TESPİT EDİLDİ!
Maçın 17. dakikasında VAR incelemesi tamamlandı. Hakem, elle oynama şüphesi bulunan pozisyondan önce ofsayt tespit edildiğini takım kaptanlarına bildirdi. Penaltı kararı çıkmazken oyun endirekt serbest vuruşla yeniden başladı.
Karşılaşmanın 19. dakikasında sol kanattan ceza sahasına giren Cabral, rakibiyle yaşadığı mücadelenin ardından yerde kaldı. Trabzonsporlu oyuncular penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
REIS'TEN BEŞİKTAŞ MAÇINA GÖRE 7 FARKLI TERCİH
UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında sahasında İskoçya'nın Hearts takımını konuk eden Trabzonspor, Süper Lig'deki Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre 7 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, ligde son oynadıkları Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre kadroda önemli değişikliklere gitti.
Reis, sağ bekte Pina'nın yerine Melih Kabasakal'a, stoperde Nwaiwu-Savic ikilisinin yerine Samet Akaydin-Cenk Özkaçar ikilisine görev verdi.
Orta alanda Fabinho, Ozan ve Muçi üçlüsünün yerine Mendy, Folcarelli ve Bouchouari forma giydi. Sol kanat pozisyonunda ise Aral Şimşir'in yerine Saviolo ilk 11'de görev aldı.
Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçına göre ilk 11'de değişmeyen 4 oyuncu Onana, Cabral, Salah ve Dju oldu.
Trabzonspor'da UEFA listesine bildirilen isimlerden Mustafa Eskihellaç, Umut Nayir, Savic, Onuachu ve Onuralp Çevikkan, sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.
FOLCARELLI, 174 GÜN SONRA
Trabzonspor'un Fransız oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, 174 gün sonra ilk 11'de görev yaptı.
Bordo-mavili takımda Avusturya kampında yeniden sakatlanan Folcarelli, bu sezon üç maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.
En son geçen sezon 2 Mayıs'ta Göztepe ile ligin bitimine iki hafta kala oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Folcarelli, 174 gün sonra yeniden 11'de görev aldı.
TARAFTAR, STADI DOLDURDU
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.
Tribünlerin önemli bir bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada İskoç taraftarlar da misafir taraftar tribününün büyük kısmını doldurarak takımlarına destek verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikadaki Hearts atağında orta alana yakın yerden Miller'ın aşırtma vuruşunda kaleci Onana, topu kale direğinin üstünden kornere çeldi. Sol taraftan kullanılan köşe atışında, iyi yükselen Walcott'ın kafa vuruşunda top yan direkten döndü.
10. dakikada Miller'ın sağ taraftan kullandığı faul atışında ceza alanı içindeki Braga'nın kafa vuruşunda kaleci Onana yatarak topu kontrol etti.
21. dakikada Salah'ın sağdan ortasında ceza alanında oluşan karambolde Samet'in dokunduğu top, direğin yanından auta çıktı.
31. dakikada Magnusson, ceza alanı içinde Dju'yu düşürünce karşılaşmanın hakemi, penaltı noktasını gösterdi.
32. dakikada Salah, penaltı atışında topu filelere gönderdi: 1-0.
43. dakikada Salah'ın pasında ceza alanı dışından Dju'nun dönerek vuruşunda kaleci Reus, soluna yatarak topu kornere çeldi.
45. dakikada Bouchouari'nin vuruşunda kaleci Reus, topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Bordo-Mavililer 2-0 kazandı.
Trabzonspor, mücadelenin 32. dakikasında Muhammed Salah'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Muhammed Salah'ın Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdiği penaltı golü👇 https://t.co/uRAG8WddTe Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE — Sporx (@sporx) October 22, 2026
İlk yarı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken bordo-mavili temsilcimiz, 58. dakikada Franculino Dju'nun attığı golle farkı 2'ye yükseltti.
CABRAL KIRMIZI GÖRDÜ
🔥GOOOL! FRANCULINO DJU! Salah'la muhteşem verkaç ve şahane bitiriş! 😮 https://t.co/GOTL3DF9QX
— Sporx (@sporx) October 22, 2026
Ayrıca Sidny Lopes Cabral, 90+5. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla bordo-mavilileri kalan dakikalarda 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu.
THOMAS REIS İLE 5'TE 5
Teknik direktör Thomas Reis ile tüm kulvarlarda çıktığı 5 maçı da kazanan Bordo-Mavililer, Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Konferans Ligi'nde 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Hearts ise 1 puanda kaldı.
Trabzonspor, Süper Lig'de 26 Ekim Pazartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 1 Kasım Pazar günü ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Temsilcimiz, Konferans Ligi'nin 3. haftasında ise 5 Kasım Perşembe günü Freiburg'u konuk edecek.
İskoçya temsilcisi Hearts ise Konferans Ligi'nin 3. haftasında Thun deplasmanına gidecek.
MUHAMMED SALAH DURDURULAMIYOR
Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah, Konferans Ligi'ndeki Hearts maçını da boş geçmedi.
Trabzonspor, sahasında Hearts ile oynadığı maçta 30. dakikada penaltı kazandı ve topun başına Salah geçti.
Mısırlı yıldız, 32. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve takımı Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.
Salah, bu golüyle birlikte Trabzonspor'da 10 gole ulaştı.
2013 YILINDAN SONRA İLK
Salah, Adrian Mierzejewski'den (Ağustos 2013 vs FK Kukesi) bu yana Trabzonspor formasıyla Avrupa kupalarında penaltı golü atan ilk oyuncu oldu.
ASİST DE YAPTI
Öte yandan Mısırlı yıldız, Franculino Dju'nun attığı Trabzonspor'un 2. golünde de asist yaptı.
HEARTS TEHLİKESİ: DİREKTEN DÖNDÜ!
Maçın 7. dakikasında Hearts gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde Miller ortasını yaptı. Arka direkte Walcott'un kafa vuruşunda top yan direkten döndü.
TRABZONSPOR PENALTI BEKLEDİ
👀Trabzonspor kalesinde büyük tehlike. https://t.co/CGemFIn8Ur
— Sporx (@sporx) October 22, 2026
Mücadelenin 14. dakikasında Mohamed Salah'ın sağ kanattan sol ayağıyla yaptığı ortada top Altena'dan sekti. Bordo-mavili futbolcular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
VAR İNCELEMESİ
Karşılaşmanın 15. dakikasında hakem Visser, potansiyel penaltı pozisyonunun VAR'da incelenmesi nedeniyle kornerin kullanılmasına izin vermedi.
PENALTI ÇIKMADI, OFSAYT TESPİT EDİLDİ!
Maçın 17. dakikasında VAR incelemesi tamamlandı. Hakem, elle oynama şüphesi bulunan pozisyondan önce ofsayt tespit edildiğini takım kaptanlarına bildirdi. Penaltı kararı çıkmazken oyun endirekt serbest vuruşla yeniden başladı.
CABRAL PENALTI İTİRAZINDA BULUNDU!
Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon 👇https://t.co/CGSIDFe9Ck
— Sporx (@sporx) October 22, 2026
Karşılaşmanın 19. dakikasında sol kanattan ceza sahasına giren Cabral, rakibiyle yaşadığı mücadelenin ardından yerde kaldı. Trabzonsporlu oyuncular penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
REIS'TEN BEŞİKTAŞ MAÇINA GÖRE 7 FARKLI TERCİH
UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında sahasında İskoçya'nın Hearts takımını konuk eden Trabzonspor, Süper Lig'deki Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre 7 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, ligde son oynadıkları Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre kadroda önemli değişikliklere gitti.
Reis, sağ bekte Pina'nın yerine Melih Kabasakal'a, stoperde Nwaiwu-Savic ikilisinin yerine Samet Akaydin-Cenk Özkaçar ikilisine görev verdi.
Orta alanda Fabinho, Ozan ve Muçi üçlüsünün yerine Mendy, Folcarelli ve Bouchouari forma giydi. Sol kanat pozisyonunda ise Aral Şimşir'in yerine Saviolo ilk 11'de görev aldı.
Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçına göre ilk 11'de değişmeyen 4 oyuncu Onana, Cabral, Salah ve Dju oldu.
Trabzonspor'da UEFA listesine bildirilen isimlerden Mustafa Eskihellaç, Umut Nayir, Savic, Onuachu ve Onuralp Çevikkan, sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.
FOLCARELLI, 174 GÜN SONRA
Trabzonspor'un Fransız oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, 174 gün sonra ilk 11'de görev yaptı.
Bordo-mavili takımda Avusturya kampında yeniden sakatlanan Folcarelli, bu sezon üç maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.
En son geçen sezon 2 Mayıs'ta Göztepe ile ligin bitimine iki hafta kala oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Folcarelli, 174 gün sonra yeniden 11'de görev aldı.
TARAFTAR, STADI DOLDURDU
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.
Tribünlerin önemli bir bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada İskoç taraftarlar da misafir taraftar tribününün büyük kısmını doldurarak takımlarına destek verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikadaki Hearts atağında orta alana yakın yerden Miller'ın aşırtma vuruşunda kaleci Onana, topu kale direğinin üstünden kornere çeldi. Sol taraftan kullanılan köşe atışında, iyi yükselen Walcott'ın kafa vuruşunda top yan direkten döndü.
10. dakikada Miller'ın sağ taraftan kullandığı faul atışında ceza alanı içindeki Braga'nın kafa vuruşunda kaleci Onana yatarak topu kontrol etti.
21. dakikada Salah'ın sağdan ortasında ceza alanında oluşan karambolde Samet'in dokunduğu top, direğin yanından auta çıktı.
31. dakikada Magnusson, ceza alanı içinde Dju'yu düşürünce karşılaşmanın hakemi, penaltı noktasını gösterdi.
32. dakikada Salah, penaltı atışında topu filelere gönderdi: 1-0.
43. dakikada Salah'ın pasında ceza alanı dışından Dju'nun dönerek vuruşunda kaleci Reus, soluna yatarak topu kornere çeldi.
45. dakikada Bouchouari'nin vuruşunda kaleci Reus, topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
58. dakikada Salah ile verkaç yapan Dju'nun ceza alanı içinden sert şutunda top, kaleci Reus'un sağından filelere gitti: 2-0.
83. dakikada Saviolo'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Reus, topu kontrol etti.
90+5'inci dakikada ikinci sarı kartı gören Cabral, oyun dışı kaldı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Lawrence Visser, Ruben Wyns, Mathias Hillaert (Belçika)
Trabzonspor: Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Cabral, Mendy (Dk. 87 Fabinho), Folcarelli (Dk. 71 Aral Şimşir), Bouchouari (Dk. 71 Pina), Saviolo (Dk. 87 Kuzey Akçay), Salah (Dk. 71 Ozan Tufan), Dju
Hearts: Reus, Borchgrevink (Dk. 44 Kingsley), Fagan-Walcott, McCart, Mato, Miller (Dk. 74 Kerjota), Magnusson, Altena, Guendouz (Dk. 74 McPake), Braga (Dk. 90+2 Kabore), Wilson (Dk. 74 Williams)
Goller: Dk. 32 (Penaltıdan) Salah, Dk. 58 Dju (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+5 Cabral (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Samet Akaydin (Trabzonspor) Dk. 11 Miller, Dk. 20 Borchgrevink, Dk. 90 McPake (Hearts)
83. dakikada Saviolo'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Reus, topu kontrol etti.
90+5'inci dakikada ikinci sarı kartı gören Cabral, oyun dışı kaldı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Lawrence Visser, Ruben Wyns, Mathias Hillaert (Belçika)
Trabzonspor: Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Cabral, Mendy (Dk. 87 Fabinho), Folcarelli (Dk. 71 Aral Şimşir), Bouchouari (Dk. 71 Pina), Saviolo (Dk. 87 Kuzey Akçay), Salah (Dk. 71 Ozan Tufan), Dju
Hearts: Reus, Borchgrevink (Dk. 44 Kingsley), Fagan-Walcott, McCart, Mato, Miller (Dk. 74 Kerjota), Magnusson, Altena, Guendouz (Dk. 74 McPake), Braga (Dk. 90+2 Kabore), Wilson (Dk. 74 Williams)
Goller: Dk. 32 (Penaltıdan) Salah, Dk. 58 Dju (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+5 Cabral (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Samet Akaydin (Trabzonspor) Dk. 11 Miller, Dk. 20 Borchgrevink, Dk. 90 McPake (Hearts)