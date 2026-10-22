Bugün
22:00
Beşiktaş
C.Palace
Bugün
19:45
Trabzonspor
Heart of Midlothian
Bugün
19:45
Lech Poznan
Sunderland
Bugün
19:45
Ararat Armenia
Alkmaar
Bugün
19:45
OFI Crete
Leverkusen
Bugün
19:45
Juventus
Rennes
Bugün
19:45
Dinamo Zagreb
NEC Nijmegen
Bugün
19:45
Sturm Graz
Marsilya
Bugün
22:00
Viktoria Plzen
Levski
Bugün
22:00
Celtic
Celta Vigo
Bugün
22:00
Bournemouth
AC Milan
Bugün
22:00
NK Celje
RB Salzburg
Bugün
22:00
Olympiakos
Sparta Prag
Bugün
22:00
Omonia Nicosia
Benfica
Bugün
22:00
Hoffenheim
Lyon
Bugün
22:00
Lillestroem
Real Sociedad
CANLI
15'
Kairat Almaty
0
Panathinaikos
1
Bugün
19:45
FK Crvena Zvezda
Kopenhag
Bugün
19:45
Getafe
Lugano
Bugün
19:45
Jablonec
Brighton
Bugün
19:45
FC Nordsjaelland
CSKA Sofya
Bugün
22:00
Braga
Gent
Bugün
22:00
Ajax
Atalanta
Bugün
22:00
AS Monaco
Freiburg

Bayern Münih'e kötü haber: Luiz Diaz

Bayern Münih, Luiz Diaz'ın sol uyluk arka kasında küçük bir kas lifi yırtılması yaşandığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Ekim 2026 16:46 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 17:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih'e kötü haber: Luiz Diaz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Bayern Münih'e Kolombiyalı yıldızı Luis Diaz'dan kötü haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 29 yaşındaki hücum oyuncusu, 21 Ekim Çarşamba akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile oynanan karşılaşmada sakatlandı.

SOL ARKA ADALESİNDE YIRTIK

Alman kulübünün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerde, Diaz'ın sol uyluğunun arka bölümünde küçük çaplı kas demeti yırtığı tespit edildi.

Bayern Münih, yıldız futbolcunun bir süre forma giyemeyeceğini duyurdu. Diaz'ın sahalara dönüşüne ilişkin net bir süre paylaşılmadı.

4-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK

Sky DE'nin haberin göre Kolombiyalı yıldız, 4-6 haftalığına sahalardan uzak kalacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.
Advertisement