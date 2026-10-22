Bayern Münih'e kötü haber: Luiz Diaz

Bayern Münih'e Kolombiyalı yıldızı Luis Diaz'dan kötü haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 29 yaşındaki hücum oyuncusu, 21 Ekim Çarşamba akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile oynanan karşılaşmada sakatlandı.
SOL ARKA ADALESİNDE YIRTIK
Alman kulübünün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerde, Diaz'ın sol uyluğunun arka bölümünde küçük çaplı kas demeti yırtığı tespit edildi.
Bayern Münih, yıldız futbolcunun bir süre forma giyemeyeceğini duyurdu. Diaz'ın sahalara dönüşüne ilişkin net bir süre paylaşılmadı.
4-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK
Sky DE'nin haberin göre Kolombiyalı yıldız, 4-6 haftalığına sahalardan uzak kalacak.
SOL ARKA ADALESİNDE YIRTIK
Alman kulübünün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerde, Diaz'ın sol uyluğunun arka bölümünde küçük çaplı kas demeti yırtığı tespit edildi.
Bayern Münih, yıldız futbolcunun bir süre forma giyemeyeceğini duyurdu. Diaz'ın sahalara dönüşüne ilişkin net bir süre paylaşılmadı.
4-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK
Sky DE'nin haberin göre Kolombiyalı yıldız, 4-6 haftalığına sahalardan uzak kalacak.