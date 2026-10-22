Folcarelli, 174 gün sonra ilk 11'de!

Trabzonspor'un Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Hearts ile oynanan karşılaşmada 174 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FOLCARELLI 174 GÜN SONRA İLK 11'DE
Bordo-mavili takımın Avusturya kampında yeniden sakatlanan Folcarelli, bu sezon üç maçta sonradan oyuna dahil oldu.
Fransız futbolcu, son olarak Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında, 2 Mayıs 2026'da Göztepe ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada ilk 11'de görev yaptı.
Hearts karşılaşmasıyla birlikte 174 gün sonra yeniden ilk 11'de forma giyen Folcarelli, böylece uzun bir aranın ardından başlangıç kadrosuna döndü.
Bordo-mavili takımın Avusturya kampında yeniden sakatlanan Folcarelli, bu sezon üç maçta sonradan oyuna dahil oldu.
Fransız futbolcu, son olarak Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında, 2 Mayıs 2026'da Göztepe ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada ilk 11'de görev yaptı.
Hearts karşılaşmasıyla birlikte 174 gün sonra yeniden ilk 11'de forma giyen Folcarelli, böylece uzun bir aranın ardından başlangıç kadrosuna döndü.