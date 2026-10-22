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Draymond: "Seneye Warriors'ta olmasam bile emekli olmayacağım"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, bu sezona kulüpteki son yılı olabileceğini düşünerek yaklaştığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 12:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Draymond: 'Seneye Warriors'ta olmasam bile emekli olmayacağım'
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Draymond Green, kariyerini Golden State Warriors'ta tamamlamak istediğini ancak gelecek sezon başka bir takıma gitmesi gerekse bile oynamayı sürdüreceğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Temmuz ayında Golden State ile bir yıllığına 27,7 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Green, kariyerini aynı takımda bitirmeyi istediğini ancak bunun kesin olmadığını kabul etti.

Warriors'ın LeBron James'i kadrosuna katabilmesi halinde Green'in, yıllık ortalama ücreti daha düşük olan çok yıllı bir anlaşmaya imza atması bekleniyordu.

CNBC Sport'a konuşan dört kez NBA şampiyonu oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Golden State Warriors oyuncusu olarak emekli olmayı çok isterim.

Ama ben Steph Curry değilim. Onun sahip olduğu bütün ayrıcalıklara sahip değilim ve bunda bir sorun yok.

Bütün kariyerinizi tek takımda geçirmek çok nadir bir şey. Bunu başarabilirsem çok isterim."

Warriors tarafından 2012 NBA Draftı'nın ikinci turunda seçilen Green, 14 yıllık NBA kariyerinin tamamını Golden State'te geçirdi.

Curry ise eylül ayında 2028-29 sezonunun sonuna kadar uzanan iki yıllık, 116 milyon dolarlık sözleşme uzatmasına imza atmıştı.

Green, kulübün kendisiyle yola devam etmemesi halinde kırgınlık yaşamayacağını ve kararda işin mali boyutunun da etkili olacağını anladığını belirtti:

"Gelecek yıl basketbol oynamayı çok istiyorum. Bu burada olmayacaksa da emekli olmayacağım."

2017 yılında Yılın Savunmacısı seçilen Green, geçtiğimiz sezon 8,4 sayı, 5,5 ribaund ve 5,5 asist ortalamaları yakaladı.

Warriors, sezonu 37 galibiyet ve 45 mağlubiyetle tamamladı ve ikinci play-in maçında elendi.

Başantrenör Steve Kerr, yeni sezonda hücumu daha hızlı oynayacak ve saha yerleşimini değiştirecek düzenlemeler yaptı.

Bu sistemde Green'den, hücuma geriden katılmak yerine sahayı daha hızlı koşması isteniyor.

Tecrübeli oyuncu, kariyerinin kalan bölümüne ilişkin yaklaşımını şöyle anlattı:

"Burada kaç yılım kaldığını bir kenara bırakın, NBA'de kaç yılım kaldığını bile bilmiyorum.

Benim için mesele, önümüzdeki fırsatın tadını çıkarmak."

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