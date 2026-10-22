EuroLeague derbisinde kazanan Anadolu Efes

EuroLeague 7. haftası Türk derbisine sahne oldu. Anadolu Efes, Beşiktaş'ı ağırladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan ve son bölümü büyük bir heyecana sahne olan maçı 89-80 kazandı.
Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, bu sezon EuroLeague'deki 3. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı ekip ise organizasyonda 4. yenilgisini yaşadı.
Karşılıklı basketlerle başlayan derbinin 3. dakikasından itibaren "kolay" sayılar bulmaya başlayan Anadolu Efes, Malcolm ve Saric ikilisinin skorer oyunuyla ilk periyodu 29-17 önde tamamladı.
Lacivert-beyazlılar, ikinci çeyrekte de oyunun temposunu belirledi. Hücumda düşük yüzdeyle oynayan Beşiktaş karşısında oyuna kenardan dahil olan oyunculardan önemli skor katkısı alarak farkı 21'e kadar çıkaran Anadolu Efes, soyunma odasına 57-36 üstün gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısına 10-0'lık seriyle çok iyi başlayan siyah-beyazlılar, 23. dakikada farkı 11'e indirdi: 57-46. Hücumda ve savunmada iyi oyununa devam eden Beşiktaş, Metecan Birsen'in dış atışıyla 29. dakikada farkı tek hanelere çekti: 65-58. Anadolu Efes, son bölüme 68-60 önde girdi.
Çekişmeli geçen dördüncü ve son çeyrekte ilk yarıdaki performansını sahaya yansıtan ve Payne'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kazandırdığı sayılarla oyunun kontrolünü eline geçirerek farkı yeniden açan Anadolu Efes, derbiyi 89-80 kazandı.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Milivoje Jovcic (Sırbistan)
Anadolu Efes: Payne 22, Loyd 4, Malcolm 15, Saric 14, Fernando 4, Yusta 13, Ercan Osmani 9, Strazel 4, Jones 4
Beşiktaş: Dotson 9, Nowell 14, Brown 10, Morgan, Zizic 7, Walker 5, Berk Uğurlu, Morgan 3, Metecan Birsen 6, Wilbekin 10, Omoruyi 16, Gabriel
1. Periyot: 29-17
Devre: 57-36
3. Periyot: 68-60
Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, bu sezon EuroLeague'deki 3. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı ekip ise organizasyonda 4. yenilgisini yaşadı.
Karşılıklı basketlerle başlayan derbinin 3. dakikasından itibaren "kolay" sayılar bulmaya başlayan Anadolu Efes, Malcolm ve Saric ikilisinin skorer oyunuyla ilk periyodu 29-17 önde tamamladı.
Lacivert-beyazlılar, ikinci çeyrekte de oyunun temposunu belirledi. Hücumda düşük yüzdeyle oynayan Beşiktaş karşısında oyuna kenardan dahil olan oyunculardan önemli skor katkısı alarak farkı 21'e kadar çıkaran Anadolu Efes, soyunma odasına 57-36 üstün gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısına 10-0'lık seriyle çok iyi başlayan siyah-beyazlılar, 23. dakikada farkı 11'e indirdi: 57-46. Hücumda ve savunmada iyi oyununa devam eden Beşiktaş, Metecan Birsen'in dış atışıyla 29. dakikada farkı tek hanelere çekti: 65-58. Anadolu Efes, son bölüme 68-60 önde girdi.
Çekişmeli geçen dördüncü ve son çeyrekte ilk yarıdaki performansını sahaya yansıtan ve Payne'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kazandırdığı sayılarla oyunun kontrolünü eline geçirerek farkı yeniden açan Anadolu Efes, derbiyi 89-80 kazandı.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Milivoje Jovcic (Sırbistan)
Anadolu Efes: Payne 22, Loyd 4, Malcolm 15, Saric 14, Fernando 4, Yusta 13, Ercan Osmani 9, Strazel 4, Jones 4
Beşiktaş: Dotson 9, Nowell 14, Brown 10, Morgan, Zizic 7, Walker 5, Berk Uğurlu, Morgan 3, Metecan Birsen 6, Wilbekin 10, Omoruyi 16, Gabriel
1. Periyot: 29-17
Devre: 57-36
3. Periyot: 68-60