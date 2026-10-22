Ozan Tufan: 'Güzel yolda ilerliyoruz'

Trabzonspor'un futbolcusu Ozan Tufan, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Takımın ortaya koyduğu performansa dikkat çeken tecrübeli oyuncu, galibiyetlerin devamını getirmek istediklerini ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "GOL YEMEDEN KAZANMAYA ÖNEM VERİYORUZ"
Ozan Tufan, takımın performansıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Çok iyi bir grubumuz var. Çok iyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar olan maçlarda bunu gösterdik. Bugün de gol yemeden güzel bir galibiyet aldık. Haftalardır böyle gerçi. Gol yemeden kazanmaya önem veriyoruz. Ofansif olarak da iyi işler yapıyoruz. Güzel yolda ilerliyoruz. Maç maç bakıyoruz. Bundan sonra da yine bu şekilde galibiyetler almaya çalışacağız."
"HERKESİN PERFORMANSI YÜKSELİYOR"
Takımdaki birlikteliğe de vurgu yapan Ozan Tufan, arkadaşlarına ve teknik ekibe teşekkür etti.
"Gerçekten çok iyi arkadaşlarımız var. Çok iyi bir grubumuz oldu. Çok mutluyum. Bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Herkes birbirine yardımcı olunca, herkesin performansı yükseliyor. Hem arkadaşlarıma hem de teknik ekibe teşekkür ediyorum."
Ozan Tufan, takımın performansıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Çok iyi bir grubumuz var. Çok iyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar olan maçlarda bunu gösterdik. Bugün de gol yemeden güzel bir galibiyet aldık. Haftalardır böyle gerçi. Gol yemeden kazanmaya önem veriyoruz. Ofansif olarak da iyi işler yapıyoruz. Güzel yolda ilerliyoruz. Maç maç bakıyoruz. Bundan sonra da yine bu şekilde galibiyetler almaya çalışacağız."
"HERKESİN PERFORMANSI YÜKSELİYOR"
Takımdaki birlikteliğe de vurgu yapan Ozan Tufan, arkadaşlarına ve teknik ekibe teşekkür etti.
"Gerçekten çok iyi arkadaşlarımız var. Çok iyi bir grubumuz oldu. Çok mutluyum. Bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Herkes birbirine yardımcı olunca, herkesin performansı yükseliyor. Hem arkadaşlarıma hem de teknik ekibe teşekkür ediyorum."