Louis van Gaal'den UEFA'ya sert eleştiri!

Şampiyonlar Ligi'nde değişen format, artan maç sayısı ve ekonomik kaygılar futbol dünyasındaki tartışmaları beraberinde getirirken, Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal'den UEFA'ya sert tepki geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa futbolunun para odaklı hale geldiğini savunarak mevcut sisteme karşı çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hollanda devlet televizyonu NOS'a konuşan van Gaal, UEFA'nın yaklaşımını eleştirerek, "UEFA yalnızca para kazanmayı düşünüyor. Futbol dünyası yozlaştı." ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN İYİ TAKIMLAR YER ALMALI"
Şampiyonlar Ligi'nde geleneksel grup aşamasının kaldırılarak lig formatına geçilmesini doğru bulmayan van Gaal, katılımcı sayısının artırılmasının da takımlar arasındaki seviye farkını büyüttüğünü savundu. Deneyimli teknik direktör, bu durumun farklı skorlarla sonuçlanan karşılaşmaların önünü açtığını ileri sürdü.
Organizasyonun adına dikkati çeken Hollandalı çalıştırıcı, "Ligin adı Şampiyonlar Ligi, değil mi? Burada en iyi takımlar mücadele etmeli. Böylece takımlar arasındaki seviye farkı azalır ve daha az gol atılır." diye konuştu.
YOĞUN FİKSTÜRE DİKKAT ÇEKTİ
Van Gaal, yeni formatla birlikte lig aşamasındaki maç sayısının 6'dan 8'e, turnuvaya katılan takım sayısının ise 32'den 36'ya yükselmesini de eleştirdi. Artan karşılaşma sayısının futbolcular üzerindeki yükü artırdığını belirten tecrübeli teknik adam, sakatlık riskine dikkat çekti.
Hollandalı çalıştırıcı, "Maç sayısı arttı, dolayısıyla sakatlıklar da arttı." sözleriyle fikstür yoğunluğuna tepki gösterdi. Van Gaal, daha az takımın mücadele ettiği bir Şampiyonlar Ligi'nin hem rekabet seviyesini yükselteceğini hem de sakatlıkların azalmasına katkı sağlayacağını ifade etti.
"UEFA BENİ DİNLEMEDİ"
1994-1995 sezonunda Ajax'ı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan van Gaal, o dönemde organizasyonda yalnızca 16 takımın mücadele ettiğini hatırlatarak katılımcı sayısının azaltılması gerektiğini savundu.
Turnuvanın önceki grup ve eleme formatına ilişkin de geçmişte eleştirilerde bulunduğunu belirten Hollandalı teknik direktör, önerilerinin UEFA tarafından dikkate alınmadığını söyledi.
Van Gaal, "Takım sayısını azaltarak daha yüksek seviyeli, daha heyecanlı ve daha az sakatlığın yaşandığı bir turnuva elde edebilirsiniz. Bunu 20 yıl önce UEFA'ya söyledim ama beni dinlemediler." ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN İYİ TAKIMLAR YER ALMALI"
Şampiyonlar Ligi'nde geleneksel grup aşamasının kaldırılarak lig formatına geçilmesini doğru bulmayan van Gaal, katılımcı sayısının artırılmasının da takımlar arasındaki seviye farkını büyüttüğünü savundu. Deneyimli teknik direktör, bu durumun farklı skorlarla sonuçlanan karşılaşmaların önünü açtığını ileri sürdü.
Organizasyonun adına dikkati çeken Hollandalı çalıştırıcı, "Ligin adı Şampiyonlar Ligi, değil mi? Burada en iyi takımlar mücadele etmeli. Böylece takımlar arasındaki seviye farkı azalır ve daha az gol atılır." diye konuştu.
YOĞUN FİKSTÜRE DİKKAT ÇEKTİ
Van Gaal, yeni formatla birlikte lig aşamasındaki maç sayısının 6'dan 8'e, turnuvaya katılan takım sayısının ise 32'den 36'ya yükselmesini de eleştirdi. Artan karşılaşma sayısının futbolcular üzerindeki yükü artırdığını belirten tecrübeli teknik adam, sakatlık riskine dikkat çekti.
Hollandalı çalıştırıcı, "Maç sayısı arttı, dolayısıyla sakatlıklar da arttı." sözleriyle fikstür yoğunluğuna tepki gösterdi. Van Gaal, daha az takımın mücadele ettiği bir Şampiyonlar Ligi'nin hem rekabet seviyesini yükselteceğini hem de sakatlıkların azalmasına katkı sağlayacağını ifade etti.
"UEFA BENİ DİNLEMEDİ"
1994-1995 sezonunda Ajax'ı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan van Gaal, o dönemde organizasyonda yalnızca 16 takımın mücadele ettiğini hatırlatarak katılımcı sayısının azaltılması gerektiğini savundu.
Turnuvanın önceki grup ve eleme formatına ilişkin de geçmişte eleştirilerde bulunduğunu belirten Hollandalı teknik direktör, önerilerinin UEFA tarafından dikkate alınmadığını söyledi.
Van Gaal, "Takım sayısını azaltarak daha yüksek seviyeli, daha heyecanlı ve daha az sakatlığın yaşandığı bir turnuva elde edebilirsiniz. Bunu 20 yıl önce UEFA'ya söyledim ama beni dinlemediler." ifadelerini kullandı.