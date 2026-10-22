Bugün
22:00
Beşiktaş
C.Palace
Bugün
19:45
Trabzonspor
Heart of Midlothian
Bugün
19:45
Lech Poznan
Sunderland
Bugün
19:45
Ararat Armenia
Alkmaar
Bugün
19:45
OFI Crete
Leverkusen
Bugün
19:45
Juventus
Rennes
Bugün
19:45
Dinamo Zagreb
NEC Nijmegen
Bugün
19:45
Sturm Graz
Marsilya
Bugün
22:00
Viktoria Plzen
Levski
Bugün
22:00
Celtic
Celta Vigo
Bugün
22:00
Bournemouth
AC Milan
Bugün
22:00
NK Celje
RB Salzburg
Bugün
22:00
Olympiakos
Sparta Prag
Bugün
22:00
Omonia Nicosia
Benfica
Bugün
22:00
Hoffenheim
Lyon
Bugün
22:00
Lillestroem
Real Sociedad
Bugün
BİTTİ
Kairat Almaty
1
Panathinaikos
5
Bugün
19:45
FK Crvena Zvezda
Kopenhag
Bugün
19:45
Getafe
Lugano
Bugün
19:45
Jablonec
Brighton
Bugün
19:45
FC Nordsjaelland
CSKA Sofya
Bugün
22:00
Braga
Gent
Bugün
22:00
Ajax
Atalanta
Bugün
22:00
AS Monaco
Freiburg

Louis van Gaal'den UEFA'ya sert eleştiri!

Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal, Şampiyonlar Ligi'nin yeni lig formatına ve artan takım sayısına tepki gösterdi. UEFA'yı ekonomik kazancı ön planda tutmakla suçlayan deneyimli çalıştırıcı, yoğun maç takviminin futbolculardaki sakatlık riskini artırdığını savundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Ekim 2026 18:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Louis van Gaal'den UEFA'ya sert eleştiri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Şampiyonlar Ligi'nde değişen format, artan maç sayısı ve ekonomik kaygılar futbol dünyasındaki tartışmaları beraberinde getirirken, Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal'den UEFA'ya sert tepki geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa futbolunun para odaklı hale geldiğini savunarak mevcut sisteme karşı çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollanda devlet televizyonu NOS'a konuşan van Gaal, UEFA'nın yaklaşımını eleştirerek, "UEFA yalnızca para kazanmayı düşünüyor. Futbol dünyası yozlaştı." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN İYİ TAKIMLAR YER ALMALI"

Şampiyonlar Ligi'nde geleneksel grup aşamasının kaldırılarak lig formatına geçilmesini doğru bulmayan van Gaal, katılımcı sayısının artırılmasının da takımlar arasındaki seviye farkını büyüttüğünü savundu. Deneyimli teknik direktör, bu durumun farklı skorlarla sonuçlanan karşılaşmaların önünü açtığını ileri sürdü.

Organizasyonun adına dikkati çeken Hollandalı çalıştırıcı, "Ligin adı Şampiyonlar Ligi, değil mi? Burada en iyi takımlar mücadele etmeli. Böylece takımlar arasındaki seviye farkı azalır ve daha az gol atılır." diye konuştu.

YOĞUN FİKSTÜRE DİKKAT ÇEKTİ

Van Gaal, yeni formatla birlikte lig aşamasındaki maç sayısının 6'dan 8'e, turnuvaya katılan takım sayısının ise 32'den 36'ya yükselmesini de eleştirdi. Artan karşılaşma sayısının futbolcular üzerindeki yükü artırdığını belirten tecrübeli teknik adam, sakatlık riskine dikkat çekti.

Hollandalı çalıştırıcı, "Maç sayısı arttı, dolayısıyla sakatlıklar da arttı." sözleriyle fikstür yoğunluğuna tepki gösterdi. Van Gaal, daha az takımın mücadele ettiği bir Şampiyonlar Ligi'nin hem rekabet seviyesini yükselteceğini hem de sakatlıkların azalmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

"UEFA BENİ DİNLEMEDİ"

1994-1995 sezonunda Ajax'ı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan van Gaal, o dönemde organizasyonda yalnızca 16 takımın mücadele ettiğini hatırlatarak katılımcı sayısının azaltılması gerektiğini savundu.

Turnuvanın önceki grup ve eleme formatına ilişkin de geçmişte eleştirilerde bulunduğunu belirten Hollandalı teknik direktör, önerilerinin UEFA tarafından dikkate alınmadığını söyledi.

Van Gaal, "Takım sayısını azaltarak daha yüksek seviyeli, daha heyecanlı ve daha az sakatlığın yaşandığı bir turnuva elde edebilirsiniz. Bunu 20 yıl önce UEFA'ya söyledim ama beni dinlemediler." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.
Advertisement