İspanya La Liga'da 25 Ekim'de oynanacak Real Madrid-Barcelona karşılaşması öncesinde eski futbolcu Rafael van der Vaart, El Clasico'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bir dönem Real Madrid forması giyen Hollandalı eski futbolcu, Jose Mourinho'nun takımının Barcelona karşısında galibiyete ulaşabileceğini söyledi.
"REAL MADRID, BARCELONA'YI CEZALANDIRACAK"
Winwin'e konuşan Rafael van der Vaart, Barcelona'nın top kayıplarının Real Madrid için önemli fırsatlar yaratabileceğini belirtti.
"Umarım Real Madrid bu maçı kazanır. Barcelona iyi oynuyor olsa da Real Madrid'in Katalanların top kayıplarından çok etkili bir şekilde faydalanarak kontra ataklar başlatabileceğini düşünüyorum. Bence Madrid, Barcelona'yı cezalandıracak."
"MOURINHO YÖNETİMİNDE BİR KAZANMA MAKİNESİ"
Jose Mourinho'nun Real Madrid üzerindeki etkisini değerlendiren Van der Vaart, Portekizli teknik adamın takıma disiplin kazandırdığını ifade etti.
"Mourinho yönetiminde Real Madrid, adeta bir kazanma makinesi haline geldi. Oyuncular, teknik direktörleri için mücadele ediyor ve sahanın her alanında ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar."
"ÖNEMLİ OLAN GALİBİYETE ULAŞMAK"
Real Madrid'in oyun anlayışına da değinen Hollandalı eski futbolcu, Mourinho'nun sisteminin sahaya yansıdığını vurguladı.
"Mourinho'nun tarzı açıkça görülüyor: koordineli oyun ve disiplin."
Van der Vaart, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Maç kazanmak için illa güzel futbol oynamanıza gerek yok. Önemli olan galibiyete ulaşmak."
"REAL MADRID, BARCELONA'YI CEZALANDIRACAK"
Winwin'e konuşan Rafael van der Vaart, Barcelona'nın top kayıplarının Real Madrid için önemli fırsatlar yaratabileceğini belirtti.
"Umarım Real Madrid bu maçı kazanır. Barcelona iyi oynuyor olsa da Real Madrid'in Katalanların top kayıplarından çok etkili bir şekilde faydalanarak kontra ataklar başlatabileceğini düşünüyorum. Bence Madrid, Barcelona'yı cezalandıracak."
"MOURINHO YÖNETİMİNDE BİR KAZANMA MAKİNESİ"
Jose Mourinho'nun Real Madrid üzerindeki etkisini değerlendiren Van der Vaart, Portekizli teknik adamın takıma disiplin kazandırdığını ifade etti.
"Mourinho yönetiminde Real Madrid, adeta bir kazanma makinesi haline geldi. Oyuncular, teknik direktörleri için mücadele ediyor ve sahanın her alanında ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar."
"ÖNEMLİ OLAN GALİBİYETE ULAŞMAK"
Real Madrid'in oyun anlayışına da değinen Hollandalı eski futbolcu, Mourinho'nun sisteminin sahaya yansıdığını vurguladı.
"Mourinho'nun tarzı açıkça görülüyor: koordineli oyun ve disiplin."
Van der Vaart, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Maç kazanmak için illa güzel futbol oynamanıza gerek yok. Önemli olan galibiyete ulaşmak."