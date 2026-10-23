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Barcelona'ya El Clasico öncesi kötü haber!

Barcelona'da Real Madrid ile oynanacak El Clasico öncesinde Jules Kounde'nin durumu belirsizliğini koruyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 20:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Barcelona'ya El Clasico öncesi kötü haber!
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İspanya La Liga'da Real Madrid ile Barcelona arasında 25 Ekim Pazar günü oynanacak El Clasico öncesinde Katalan ekibine kötü haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Barcelona'nın Fransız savunmacısı Jules Kounde'nin, sakatlığı nedeniyle Real Madrid karşılaşmasını kaçırma ihtimali bulunuyor.

KOUNDE TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

İspanyol basınından Diario Sport'un haberine göre, Real Madrid maçına 48 saat kala gerçekleştirilen antrenmanda Jules Kounde, takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmadı.

Sol ayak bileğindeki burkulmanın etkilerini atlatmaya çalışan Fransız futbolcunun sahaya döndüğü ancak bireysel antrenman programını sürdürdüğü belirtildi.

EL CLASICO'YU KAÇIRABİLİR

Barcelona'da Kounde'nin Real Madrid karşılaşmasına yetişme ihtimalinin oldukça düşük görüldüğü aktarıldı.

Katalan ekibinin, Fransız savunmacının maç kadrosuna dahil edilme ihtimalini tamamen göz ardı etmediği ancak mevcut durumun olumlu olmadığı ifade edildi.

Kounde'nin ilk 11'de görev yapma ihtimalinin ise daha düşük olduğu kaydedildi.

SON KARAR CUMARTESİ GÜNÜ

Fransız futbolcunun durumunun cumartesi günü gerçekleştirilecek antrenmanın ardından yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Barcelona sağlık ekibinin yapacağı değerlendirme sonrasında Kounde'nin Real Madrid maçında forma giyip giyemeyeceğine karar verilmesi bekleniyor.



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