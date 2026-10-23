Alexander Djiku: 'Beni en çok bu etkiledi'

Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'da forma giyen Alexander Djiku, Rusya'daki yaşamı, yatırım planları ve ülkenin yönetim sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RB Sport'a konuşan Ganalı savunmacı, Rusya ve Fransa arasındaki farklılıklara değinirken özellikle siyasi yönetim sisteminin dikkatini çektiğini söyledi.
"RUSYA'DA UZUN ZAMANDIR TEK BİR CUMHURBAŞKANI VAR"
"Rusya'nın dünyanın en büyük ülkesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle çok büyük bir tarihi var. Okuldan bazı şeyleri biliyorum. Lenin, Stalin ve benzeri isimlerden çok bahsettik."
Ganalı futbolcu, Fransa ile Rusya'nın yönetim sistemlerini karşılaştırarak şu ifadeleri kullandı:
"Ama beni en çok etkileyen şey belki de yönetim sistemi oldu. Fransa'da iktidar daha sık değişiyor. Rusya'da ise uzun zamandır tek bir cumhurbaşkanı var. Bence bu bazı farklılıkları gösteriyor."
"HAYAT SADECE PARADAN İBARET DEĞİL"
Futbol dışında yatırımlarla ilgilendiğini belirten deneyimli savunmacı, kazandığı parayı doğru yönetmenin önemine dikkat çekti.
"Ben sürekli paradan bahseden biri değilim. Benim için hayat sadece paradan ibaret değil. Ama bunu yapmak zorundayız çünkü çok para kazanacak kadar şanslıyız."
"Eğer onları kötü yönetirseniz hiçbir anlamı kalmaz, her şeyi kaybedersiniz. Bu yüzden çaba göstermeli ve kendinizi geliştirmelisiniz. Kariyeriniz sona erdikten sonra seçim ve özgürlüğe sahip olmak istiyorsanız bunun için önceden çalışmalısınız."
"MOSKOVA'DA EV SATIN ALMAK İSTEDİM"
Rusya'da iş kurmayı düşünmediğini söyleyen Djiku, bir dönem Moskova'da ev satın almak istediğini ancak bu planını ertelediğini açıkladı.
"Rusya'da iş kurmayı düşünmedim, dürüst olmak gerekirse. Bir ara Moskova'da bir daire satın almak istedim ama sonra finans danışmanımla konuştum. Çok karmaşık, çok fazla kural ve incelik içerdiğini anladık."
Djiku, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Şimdilik bu fikri askıya aldık ama tekrar düşüneceğim. Umarım burada uzun süre kalırım. O zamana kadar ilginç şeyler yapmaya vakit olur."
"RUSYA'DA UZUN ZAMANDIR TEK BİR CUMHURBAŞKANI VAR"
"Rusya'nın dünyanın en büyük ülkesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle çok büyük bir tarihi var. Okuldan bazı şeyleri biliyorum. Lenin, Stalin ve benzeri isimlerden çok bahsettik."
Ganalı futbolcu, Fransa ile Rusya'nın yönetim sistemlerini karşılaştırarak şu ifadeleri kullandı:
"Ama beni en çok etkileyen şey belki de yönetim sistemi oldu. Fransa'da iktidar daha sık değişiyor. Rusya'da ise uzun zamandır tek bir cumhurbaşkanı var. Bence bu bazı farklılıkları gösteriyor."
"HAYAT SADECE PARADAN İBARET DEĞİL"
Futbol dışında yatırımlarla ilgilendiğini belirten deneyimli savunmacı, kazandığı parayı doğru yönetmenin önemine dikkat çekti.
"Ben sürekli paradan bahseden biri değilim. Benim için hayat sadece paradan ibaret değil. Ama bunu yapmak zorundayız çünkü çok para kazanacak kadar şanslıyız."
"Eğer onları kötü yönetirseniz hiçbir anlamı kalmaz, her şeyi kaybedersiniz. Bu yüzden çaba göstermeli ve kendinizi geliştirmelisiniz. Kariyeriniz sona erdikten sonra seçim ve özgürlüğe sahip olmak istiyorsanız bunun için önceden çalışmalısınız."
"MOSKOVA'DA EV SATIN ALMAK İSTEDİM"
Rusya'da iş kurmayı düşünmediğini söyleyen Djiku, bir dönem Moskova'da ev satın almak istediğini ancak bu planını ertelediğini açıkladı.
"Rusya'da iş kurmayı düşünmedim, dürüst olmak gerekirse. Bir ara Moskova'da bir daire satın almak istedim ama sonra finans danışmanımla konuştum. Çok karmaşık, çok fazla kural ve incelik içerdiğini anladık."
Djiku, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Şimdilik bu fikri askıya aldık ama tekrar düşüneceğim. Umarım burada uzun süre kalırım. O zamana kadar ilginç şeyler yapmaya vakit olur."