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Galatasaray'dan 22 gollü galibiyet!

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Şile Bilgidoğa'yı 22-0 mağlup etti. İlk yarıyı 13-0 önde kapatan sarı-kırmızılılar, haftayı 3 puanla tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Ekim 2026 16:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'dan 22 gollü galibiyet!
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Kadın Futbol Takımı, sahasında Şile Bilgidoğa ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 13-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Galatasaray, sahadan 22-0'lık galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY'DAN FARKLI GALİBİYET

Bu sonuçla Galatasaray Kadın Futbol Takımı, ligdeki 7. hafta mücadelesini 3 puanla tamamladı.

SIRADAKİ RAKİP YÜKSEKOVA

Galatasaray, bu maçın ardından Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Yüksekova Spor Kulübü ile karşılaşacak. Şile Bilgidoğa ise bir sonraki hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i konuk edecek.



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