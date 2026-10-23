Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Kadın Futbol Takımı, sahasında Şile Bilgidoğa ile karşı karşıya geldi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 13-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Galatasaray, sahadan 22-0'lık galibiyetle ayrıldı.
GALATASARAY'DAN FARKLI GALİBİYET
Bu sonuçla Galatasaray Kadın Futbol Takımı, ligdeki 7. hafta mücadelesini 3 puanla tamamladı.
SIRADAKİ RAKİP YÜKSEKOVA
Galatasaray, bu maçın ardından Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Yüksekova Spor Kulübü ile karşılaşacak. Şile Bilgidoğa ise bir sonraki hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i konuk edecek.
Galatasaray'dan 22 gollü galibiyet!
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Şile Bilgidoğa'yı 22-0 mağlup etti. İlk yarıyı 13-0 önde kapatan sarı-kırmızılılar, haftayı 3 puanla tamamladı.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Kadın Futbol Takımı, sahasında Şile Bilgidoğa ile karşı karşıya geldi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 13-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Galatasaray, sahadan 22-0'lık galibiyetle ayrıldı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'da Barış Alper gelişmesi!
-
9
Beşiktaş'tan Rusya çıkarması: Hedef Matvey Kislyak
-
8
Fernando Muslera'dan 3 penaltı kurtarışı ve final!
-
7
Aziz Yıldırım çok sinirlendi: "3 dakika daha direnemediler"
-
6
Manchester United'da kazan kaynıyor!
-
5
Romano duyurdu: Arda Güler, imzayı attı!
-
4
Pierre Sage: "Beşiktaş'ı oynatmamaya çalıştık"
-
3
Fenerbahçe'de acı tablo; koşuda sonuncu
-
2
Dwight McNeil: "Oynadığım en iyi atmosferlerden biri"
-
1
Fenerbahçe'den dakika alamadan ayrılıyor!
- 17:44 Arsenal'de Saka şoku! En az 6 hafta yok
- 17:11 Juventus'tan Zeki Çelik için sakatlık açıklaması!
- 16:49 Ve Ronaldinho, sahaya çıkıyor!
- 16:42 Victor Osimhen'den Lille için açıklama
- 16:26 Beşiktaş, Bakırköy deplasmanında 5 golle kazandı!
- 16:23 Galatasaray'dan 22 gollü galibiyet!
- 16:07 Nenad Bjelica: "Birlik ve beraberlikle buradan çıkarız"
- 15:55 PSG-Lyon maçına protesto engeli: Tarih değişti!
- 15:51 Dünya ve Olimpiyat şampiyonu atlete dopingden geçici men
- 15:46 Adi Hütter'den Can Uzun'a eleştiri!
- 15:30 Manisa FK, teknik direktör Maestro ile anlaştı
- 15:29 Rubin Kazan, Ndombele'yi denemeye aldı!
- 15:15 Obradovic'ten şike ve rüşvet skandalına yorum yok!
- 15:14 Rafael Leao'dan dikkat çeken paylaşım
- 15:05 Fenerbahçe'ye Mert Müldür'den müjdeli haber
- 15:02 Aurelio De Laurentiis: "Araplar 3.5 milyar Euro verdi, satmadım!"
- 14:46 Beşiktaş'tan Fabio Miretti açıklaması! Sakatlığı belli oldu
- 14:39 Antonio Conte'den geleceği için açıklama
- 14:31 Enzo Maresca: "Haaland hazır olacak"
- 14:15 Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu!
- 14:05 Archie Brown, imaj değiştirdi
- 13:55 Volkan Demirel'den derbi değerlendirmesi
- 13:53 Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor!
- 13:49 eFootball Championship 2027 başladı: 300 bin dolar ödül havuzu
- 13:38 Gaziantep FK, 4 maç sonra kazanmanın peşinde
- 13:28 Asya Futbol Konfederasyonu, Infantino'yu başkanlık için yeniden destekleyecek
- 12:33 Manchester United'da kazan kaynıyor!
- 12:17 Barkley ile Shaq arasında LeBron tartışması: "Dört yüzükten fazlası olmalıydı"
- 12:15 Sivasspor'un hedefi İstanbul'dan 3 puanla dönmek
- 12:10 Kings'te iki yönlü sözleşme için Knecht ve Pedulla gündemde
- 12:10 Bruno Fernandes'e hırsızlık şoku!
- 12:09 Hakemler Birliği kabul etti: LaMelo'nun üçlüğünde steps var
- 12:08 LeBron'dan Trump'a kısa yanıt: "Gündemde haber yok herhalde"
- 12:04 Shai tarihi seriden vazgeçti: "Oyuna saygı"
- 12:04 Şenol Güneş: "Milli Takım'da bazen sizi yok sayarlar"
- 12:03 Konyaspor'da "yeni sayfa açma" planları
- 12:02 Inter'in Hakan Çalhanoğlu planı
- 12:01 Trabzonspor Basketbol Takımı sezona iddialı başladı
- 11:56 Klopp'tan El Clasico tercihi: "Pepe yüzünden Barcelona"
- 11:55 Dünya Güreş Şampiyonası'nda gözler Rıza Kayaalp'in üzerinde olacak
- 11:49 Taulant Seferi'den performansı için açıklama
- 11:42 Burak Kapacak: "Eski günlerime döneceğim"
- 11:35 Derbilerde goller yabancılardan geliyor
- 11:27 Galatasaray - Fenerbahçe: Derbide kartlar havada uçuşuyor!
- 11:15 UEFA'dan kim, ne kadar kazandı?
- 11:06 Beşiktaş, Raskin transferini kafaya koydu! Bonservisi belli oldu
- 10:59 Sivasspor, Ümraniyespor deplasmanına gidiyor
- 10:54 Nihat Kahveci'den Beşiktaş iddiası: "4-2 ya da 5-3 biterdi!"
- 10:54 Orhan Ak'a bir maç men cezası
- 10:50 Eyüpspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor
- 10:47 Beşiktaş'ta gündem Joe Willock!
- 10:47 Kimi Antonelli için şampiyonluk ihtimali!
- 10:42 Lewis Hamilton'dan Filistin ve Afrika için çağrı
- 10:36 Samsunspor, Amedspor'u ağırlayacak
- 10:33 Fenerbahçe'de gözler divan kurulunda
- 10:24 İskoçya'da gündem Salah
- 10:16 LeBron kariyerinde bir ilki yaşadı; 76ers, 29 sayı farktan döndü!
- 10:14 Sinan Vardar: "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
- 10:12 Fenerbahçe'de büyük kenetlenme
- 10:09 Wilfried Singo'dan derbi talebi