Galatasaray'dan 22 gollü galibiyet!

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Kadın Futbol Takımı, sahasında Şile Bilgidoğa ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 13-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Galatasaray, sahadan 22-0'lık galibiyetle ayrıldı.



GALATASARAY'DAN FARKLI GALİBİYET



Bu sonuçla Galatasaray Kadın Futbol Takımı, ligdeki 7. hafta mücadelesini 3 puanla tamamladı.



SIRADAKİ RAKİP YÜKSEKOVA



Galatasaray, bu maçın ardından Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Yüksekova Spor Kulübü ile karşılaşacak. Şile Bilgidoğa ise bir sonraki hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i konuk edecek.



