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Beşiktaş'tan Fabio Miretti açıklaması! Sakatlığı belli oldu

Beşiktaş, Crystal Palace maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Fabio Miretti'nin sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 14:46 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2026 14:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'tan Fabio Miretti açıklaması! Sakatlığı belli oldu
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Fabio Miretti
Fabio Miretti
Beşiktaş
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Crystal Palace ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Fabio Miretti'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, İtalyan futbolcunun sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FABIO MIRETTI'NİN SAĞLIK DURUMU

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın dün akşam Crystal Palace ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında omzu üzerine düşerek yaralanan ve müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz Fabio Miretti'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen radyolojik görüntülemelerinde sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma (Akromioklavikuler Eklem Ayrışması) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

4-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, Fabio Miretti'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi.  

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