Beşiktaş'tan Fabio Miretti açıklaması! Sakatlığı belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Crystal Palace ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Fabio Miretti'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı kulüp, İtalyan futbolcunun sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FABIO MIRETTI'NİN SAĞLIK DURUMU
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol A Takımımızın dün akşam Crystal Palace ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında omzu üzerine düşerek yaralanan ve müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz Fabio Miretti'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen radyolojik görüntülemelerinde sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma (Akromioklavikuler Eklem Ayrışması) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
4-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR
Öte yandan, Fabio Miretti'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi.
Siyah-beyazlı kulüp, İtalyan futbolcunun sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FABIO MIRETTI'NİN SAĞLIK DURUMU
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol A Takımımızın dün akşam Crystal Palace ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında omzu üzerine düşerek yaralanan ve müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz Fabio Miretti'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen radyolojik görüntülemelerinde sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma (Akromioklavikuler Eklem Ayrışması) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
4-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR
Öte yandan, Fabio Miretti'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi.