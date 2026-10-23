Klopp'tan El Clasico tercihi: 'Pepe yüzünden Barcelona'

Barcelona ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek El Clasico öncesinde Jürgen Klopp'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bayern Münih-Arsenal maçının DAZN yayınında konuşan deneyimli teknik adam, İspanyol futbolunun dev randevusunu kaçırmamaya çalıştığını belirtti.
"HAYATIMIN HER DÖNEMİNDE İZLEDİM"
El Clasico'nun kendisi için özel bir karşılaşma olduğunu vurgulayan Klopp, "Elbette Barcelona-Real Madrid maçını izleyeceğim. Hayatımın her döneminde bu karşılaşmayı izledim. İzlemekten büyük keyif aldığım bir maç." ifadelerini kullandı.
İki takım arasındaki tercihi sorulan Alman çalıştırıcı, mevcut oyun seviyesini esas aldığını söyleyerek, "Bugün daha iyi olan takımı destekliyorum. Şu anki duruma bakarsak bu takım muhtemelen Barcelona." yanıtını verdi.
BARCELONA YAKINLIĞININ NEDENİ PEPE
Klopp, geçmişte Barcelona'yı desteklemesinin arkasında ise Real Madrid savunmasının sert futbolunun bulunduğunu anlattı.
Özellikle Pepe'nin sahadaki yaklaşımından hoşlanmadığını dile getiren Klopp, "Eskiden daha çok Barcelona taraftarıydım. Çünkü Pepe ve diğer savunmacıların önlerine gelen herkese sert müdahalelerde bulunmasından nefret ediyordum. Barcelona'yı daha fazla desteklememin tek nedeni buydu." diye konuştu.
EL CLASICO'NUN SERT REKABETİNE GÖNDERME
Real Madrid formasını 2007-2017 yılları arasında giyen Pepe, iki kulüp arasındaki rekabetin en hararetli dönemlerinde öne çıkan isimlerden biriydi.
Portekizli savunmacı, özellikle Jose Mourinho ile Pep Guardiola'nın takımlarının 2011'de kısa aralıklarla karşılaştığı dönemde, sert oyunu ve Barcelona'nın hücum düzenini bozmayı amaçlayan rolüyle gündeme gelmişti.
"HAYATIMIN HER DÖNEMİNDE İZLEDİM"
El Clasico'nun kendisi için özel bir karşılaşma olduğunu vurgulayan Klopp, "Elbette Barcelona-Real Madrid maçını izleyeceğim. Hayatımın her döneminde bu karşılaşmayı izledim. İzlemekten büyük keyif aldığım bir maç." ifadelerini kullandı.
İki takım arasındaki tercihi sorulan Alman çalıştırıcı, mevcut oyun seviyesini esas aldığını söyleyerek, "Bugün daha iyi olan takımı destekliyorum. Şu anki duruma bakarsak bu takım muhtemelen Barcelona." yanıtını verdi.
BARCELONA YAKINLIĞININ NEDENİ PEPE
Klopp, geçmişte Barcelona'yı desteklemesinin arkasında ise Real Madrid savunmasının sert futbolunun bulunduğunu anlattı.
Özellikle Pepe'nin sahadaki yaklaşımından hoşlanmadığını dile getiren Klopp, "Eskiden daha çok Barcelona taraftarıydım. Çünkü Pepe ve diğer savunmacıların önlerine gelen herkese sert müdahalelerde bulunmasından nefret ediyordum. Barcelona'yı daha fazla desteklememin tek nedeni buydu." diye konuştu.
EL CLASICO'NUN SERT REKABETİNE GÖNDERME
Real Madrid formasını 2007-2017 yılları arasında giyen Pepe, iki kulüp arasındaki rekabetin en hararetli dönemlerinde öne çıkan isimlerden biriydi.
Portekizli savunmacı, özellikle Jose Mourinho ile Pep Guardiola'nın takımlarının 2011'de kısa aralıklarla karşılaştığı dönemde, sert oyunu ve Barcelona'nın hücum düzenini bozmayı amaçlayan rolüyle gündeme gelmişti.