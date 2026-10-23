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Beşiktaş'tan Rusya çıkarması: Hedef Matvey Kislyak

Beşiktaş ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verirken rotasını Rusya'ya çevirdi. Siyah-Beyazlılar'ın, CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki merkez orta saha Matvey Kislyak'ı takibe aldığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Ekim 2026 09:44
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Rusya çıkarması: Hedef Matvey Kislyak
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Beşiktaş'ta ocak ayı trabsfer dönemi öncesinde orta saha arayışları hız kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Vincenzo Italiano'nun kadroda rekabeti artırmak isteyen yönetimden bu bölgeye takviye beklediği konuşulurken gündeme gelen son isim Matvey Kislyak oldu.

Merkez orta sahada görev yapan Kislyak, hareketli oyun yapısı, pas bağlantılarına katkısı ve mücadeleci yapısıyla futbolcu piyasasında dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ın yalnızca mevcut kadroyu güçlendirmek değil, geleceğe yönelik yatırım yapmak amacıyla da oyuncuyu değerlendirdiği belirtildi.

MALİYET BELİRLEYİCİ OLACAK

Siyah-Beyazlı yönetimin, oyuncunun durumuna ilişkin araştırmalarını sürdürdüğü ileri sürülürken, CSKA Moskova'nın olası bir ayrılığa nasıl yaklaşacağı henüz netleşmedi. Beşiktaş'ın transferdeki yol haritasını, Rus ekibinin bonservis beklentisi ve Kislyak'ın Türkiye seçeneğine bakışı belirleyecek.

FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

CSKA altyapısında yetişen Kislyak, Ocak 2024'te A takıma yükseldi. Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve on numara pozisyonlarında da oynayabilen Rus futbolcunun piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor. CSKA Moskova formasıyla 98 resmi maçta 13 gol ve 12 asist üreten 21 yaşındaki oyuncu, Rusya Milli Takımı'nda da 13 karşılaşmada iki gol kaydetti. Genç futbolcu, daha önce Fenerbahçe ile de gündeme gelmişti.

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