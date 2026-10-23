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Fenerbahçe'de acı tablo; koşuda sonuncu

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin ilk üç haftasında ortalama 110 km mesafe kat ederek 36 takım arasında sonuncu oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Ekim 2026 08:49
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de acı tablo; koşuda sonuncu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta geride kaldı... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 18 yıl sonra bu arenada boy göstermeye başlayan Fenerbahçe, sezon başında önemli isimleri transfer etti. Başarı hedefiyle yola çıkılsa da kurulan bu kadro Inter'in ardından Devler Ligi'nin 28.1'le en yaşlı ikinci kadrosu oldu. Bu durum da sahaya yansıdı.

KOŞU MESAFESİNDE SON SIRADA

Fenerbahçe, ilk 3 maçlar sonunda 110 km mesafe kat ederek 36 takım arasında son sırada yer aldı. Galatasaray ise ortalama 114 km mesafe kat ederek 29'uncu sırada. Zirvede ise 123 km ile Bodo var. İkinci sırada 122 ile Borussia Dortmund, 3'üncü basamakta 121'le Club Brugge bulunuyor.

Bayern Münih'ten puan alan Viking 120 km ile 5'inci olurken, Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'la da oynayacak olan Aston Villa 116 km maç başına mesafe kat ediyor. 

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