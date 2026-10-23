Selçuk İnan: 'Hedefimiz final'

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, takımının performansından memnun olduğunu belirterek oyuncularını tebrik etti.
"HAK EDİLMİŞ GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIK"
"Alanyaspor'un nasıl bir oyunla sahaya çıkacağını tahmin ediyorduk. Belli bir oyun planları var, topa sahip olmaya çalışıyorlar, istikrarlı da bir oyunları var. Sahanın içinde güçlü gibi gözükseler de farklı rotasyonlarla, farklı dizilişlerle oynamayı becerebilen bir takım."
"ÇALIŞTIĞIMIZ HER ŞEYİ SAHAYA YANSITTIK"
Karşılaşmada uyguladıkları taktik plana değinen İnan, Show'un farklı bölgelerde görev almasının bilinçli bir tercih olduğunu ifade etti.
"Buna göre hazırlıklarımız oldu. Show hamlemiz biraz bu yüzdendi. Onu zaman zaman stoper bölgesinde, top bize geçtiğinde de orta sahaya çektik. Hafta içinde çalıştığımız ne kadar şey varsa oyuncularım eksiksiz sahaya yansıttı."
"HER OYUNCUYA İHTİYACIM VAR"
Kadroda sürekli rotasyon yaptıklarını belirten Selçuk İnan, bütün futbolcularını hazır tutmaya çalıştığını söyledi.
"Kupa maçı dışında lig maçlarında da biz sürekli rotasyon yaparak oynuyoruz. Oyuncularımı bir şekilde hazır tutmak en önemli görevlerimden biri. Çünkü hiç ummadığınız anda oyuncunuzu kaybedebiliyorsunuz. Dolayısıyla her oyuncuya ihtiyacım var."
"KUPADA HEDEFİMİZ FİNALE KADAR GİTMEK"
Türkiye Kupası'ndaki hedeflerini de açıklayan Selçuk İnan, organizasyonda finale yükselmek istediklerini vurguladı.
"Kupa tabii ki en büyük hedeflerden biri, amacımız finale kadar gidebilmek, o finali oynayabilmek. Bunu her hoca, hele ki Kocaelispor'un başındaysa ister. Bunun bilincindeyiz."
"EN GÜÇLÜ 11'İMİZLE SAHAYA ÇIKMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
Kupa karşılaşmasında bazı oyuncu değişiklikleri yapabileceklerini belirten İnan, tercihlerini galibiyet hedefi doğrultusunda belirleyeceklerini söyledi.
"Çıkacağız, maçımızı aynı mücadele isteğiyle oynamaya çalışacağız. Birkaç değişikliğimiz olacak tabii ki ama bu değişikliklerimiz sadece rotasyon anlamında değil, maçı kazanmaya yönelik değişiklikler olacak."
Deneyimli teknik adam, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Fiziksel olarak hazır olmayan oyuncularımız var, bugün ufak tefek sakatlıkları olan oyuncular var, belki onları dinlendireceğiz. Nihayetinde en güçlü on birimizle sahaya çıkmaya çalışacağız."
"HAK EDİLMİŞ GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIK"
"Alanyaspor'un nasıl bir oyunla sahaya çıkacağını tahmin ediyorduk. Belli bir oyun planları var, topa sahip olmaya çalışıyorlar, istikrarlı da bir oyunları var. Sahanın içinde güçlü gibi gözükseler de farklı rotasyonlarla, farklı dizilişlerle oynamayı becerebilen bir takım."
"ÇALIŞTIĞIMIZ HER ŞEYİ SAHAYA YANSITTIK"
Karşılaşmada uyguladıkları taktik plana değinen İnan, Show'un farklı bölgelerde görev almasının bilinçli bir tercih olduğunu ifade etti.
"Buna göre hazırlıklarımız oldu. Show hamlemiz biraz bu yüzdendi. Onu zaman zaman stoper bölgesinde, top bize geçtiğinde de orta sahaya çektik. Hafta içinde çalıştığımız ne kadar şey varsa oyuncularım eksiksiz sahaya yansıttı."
"HER OYUNCUYA İHTİYACIM VAR"
Kadroda sürekli rotasyon yaptıklarını belirten Selçuk İnan, bütün futbolcularını hazır tutmaya çalıştığını söyledi.
"Kupa maçı dışında lig maçlarında da biz sürekli rotasyon yaparak oynuyoruz. Oyuncularımı bir şekilde hazır tutmak en önemli görevlerimden biri. Çünkü hiç ummadığınız anda oyuncunuzu kaybedebiliyorsunuz. Dolayısıyla her oyuncuya ihtiyacım var."
"KUPADA HEDEFİMİZ FİNALE KADAR GİTMEK"
Türkiye Kupası'ndaki hedeflerini de açıklayan Selçuk İnan, organizasyonda finale yükselmek istediklerini vurguladı.
"Kupa tabii ki en büyük hedeflerden biri, amacımız finale kadar gidebilmek, o finali oynayabilmek. Bunu her hoca, hele ki Kocaelispor'un başındaysa ister. Bunun bilincindeyiz."
"EN GÜÇLÜ 11'İMİZLE SAHAYA ÇIKMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
Kupa karşılaşmasında bazı oyuncu değişiklikleri yapabileceklerini belirten İnan, tercihlerini galibiyet hedefi doğrultusunda belirleyeceklerini söyledi.
"Çıkacağız, maçımızı aynı mücadele isteğiyle oynamaya çalışacağız. Birkaç değişikliğimiz olacak tabii ki ama bu değişikliklerimiz sadece rotasyon anlamında değil, maçı kazanmaya yönelik değişiklikler olacak."
Deneyimli teknik adam, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Fiziksel olarak hazır olmayan oyuncularımız var, bugün ufak tefek sakatlıkları olan oyuncular var, belki onları dinlendireceğiz. Nihayetinde en güçlü on birimizle sahaya çıkmaya çalışacağız."