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Shavon Shields: "Son bölümde biraz batırdık"

Fenerbahçe Tarfin'in yıldızı Shavon Shields, Olympiakos galibiyetinin ardından takım arkadaşlarının kritik anlardaki performansına dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 23:59
Fotoğraf: Fenerbahce.org
Shavon Shields: 'Son bölümde biraz batırdık'
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EuroLeague'in 7. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Olympiakos'u 64-61 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

16 sayı geriden gelerek mücadeleyi kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki altıncı galibiyetini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe Tarfin'in yıldızı Shavon Shields, karşılaşmanın ardından flaş röportajda açıklamalarda bulundu.

Takım arkadaşlarının kritik anlardaki performansını öven Shields, son bölümde savunmada yaşadıkları sorunlara da değindi.

"BÜYÜK OYUNCULAR BÜYÜK ANLARDA SAHNEYE ÇIKAR"

Takımda önemli oyuncular bulunduğunu vurgulayan Shields, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

"Büyük oyuncularımız var. Büyük oyuncular, büyük anlarda sahneye çıkar. Shane büyük oynadı, Wade büyük oynadı. Herkes büyük oynadı. Son bölümde savunmada biraz batırdık ama… Kazandığımız için mutluyum."



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