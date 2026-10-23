Shavon Shields: 'Son bölümde biraz batırdık'

EuroLeague'in 7. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Olympiakos'u 64-61 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
16 sayı geriden gelerek mücadeleyi kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki altıncı galibiyetini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe Tarfin'in yıldızı Shavon Shields, karşılaşmanın ardından flaş röportajda açıklamalarda bulundu.
Takım arkadaşlarının kritik anlardaki performansını öven Shields, son bölümde savunmada yaşadıkları sorunlara da değindi.
"BÜYÜK OYUNCULAR BÜYÜK ANLARDA SAHNEYE ÇIKAR"
Takımda önemli oyuncular bulunduğunu vurgulayan Shields, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
"Büyük oyuncularımız var. Büyük oyuncular, büyük anlarda sahneye çıkar. Shane büyük oynadı, Wade büyük oynadı. Herkes büyük oynadı. Son bölümde savunmada biraz batırdık ama… Kazandığımız için mutluyum."
16 sayı geriden gelerek mücadeleyi kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki altıncı galibiyetini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe Tarfin'in yıldızı Shavon Shields, karşılaşmanın ardından flaş röportajda açıklamalarda bulundu.
Takım arkadaşlarının kritik anlardaki performansını öven Shields, son bölümde savunmada yaşadıkları sorunlara da değindi.
"BÜYÜK OYUNCULAR BÜYÜK ANLARDA SAHNEYE ÇIKAR"
Takımda önemli oyuncular bulunduğunu vurgulayan Shields, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
"Büyük oyuncularımız var. Büyük oyuncular, büyük anlarda sahneye çıkar. Shane büyük oynadı, Wade büyük oynadı. Herkes büyük oynadı. Son bölümde savunmada biraz batırdık ama… Kazandığımız için mutluyum."