Esenler Erokspor'dan müthiş geri dönüş! 20 sayıdan kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor Basketbol, sahasında Esenler Erokspor'u ağırladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk yarıyı 17 sayı önde tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 93-90 mağlup ayrıldı.
TRABZONSPOR İLK YARIDA FARKI AÇTI
Hücumda başarılı bir performans sergileyen bordo-mavililer, ilk periyodu 36-25 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, soyunma odasına 59-42'lik skorla 17 sayı önde girdi.
EROKSPOR'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
İkinci yarıda toparlanan Esenler Erokspor, üçüncü periyotta farkı eritmeye başladı.
Bu çeyreği 26-15 üstün tamamlayan konuk ekip, son periyoda girilirken farkı 6 sayıya indirdi: 74-68.
Final periyodunda da etkili performansını sürdüren Esenler Erokspor, 25 sayı üreterek karşılaşmadan 93-90 galip ayrılmayı başardı.
MANEK'İN 23 SAYISI YETMEDİ
Trabzonspor Basketbol'da Brady Reece Manek, 23 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.
Marcus Keene 20 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle mücadele ederken Xavier Tillman 12 sayı ve 7 ribaund, Akwasi Yeboah ise 11 sayılık katkı sağladı.
Esenler Erokspor'da ise Kevin Yebo 20, James Webb 19, Errick McCollum 16 ve Dallas Moore 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
EROKSPOR 4. GALİBİYETİNİ ALDI
Bu sonuçla Esenler Erokspor, ligde oynadığı 5 karşılaşmada 4. galibiyetini elde etti.
Trabzonspor Basketbol ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyette kaldı.
PERİYOT SONUÇLARI
1. Periyot: 36-25
2. Periyot: 23-17
3. Periyot: 15-26
4. Periyot: 16-25
TRABZONSPOR İLK YARIDA FARKI AÇTI
Hücumda başarılı bir performans sergileyen bordo-mavililer, ilk periyodu 36-25 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, soyunma odasına 59-42'lik skorla 17 sayı önde girdi.
EROKSPOR'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
İkinci yarıda toparlanan Esenler Erokspor, üçüncü periyotta farkı eritmeye başladı.
Bu çeyreği 26-15 üstün tamamlayan konuk ekip, son periyoda girilirken farkı 6 sayıya indirdi: 74-68.
Final periyodunda da etkili performansını sürdüren Esenler Erokspor, 25 sayı üreterek karşılaşmadan 93-90 galip ayrılmayı başardı.
MANEK'İN 23 SAYISI YETMEDİ
Trabzonspor Basketbol'da Brady Reece Manek, 23 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.
Marcus Keene 20 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle mücadele ederken Xavier Tillman 12 sayı ve 7 ribaund, Akwasi Yeboah ise 11 sayılık katkı sağladı.
Esenler Erokspor'da ise Kevin Yebo 20, James Webb 19, Errick McCollum 16 ve Dallas Moore 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
EROKSPOR 4. GALİBİYETİNİ ALDI
Bu sonuçla Esenler Erokspor, ligde oynadığı 5 karşılaşmada 4. galibiyetini elde etti.
Trabzonspor Basketbol ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyette kaldı.
PERİYOT SONUÇLARI
1. Periyot: 36-25
2. Periyot: 23-17
3. Periyot: 15-26
4. Periyot: 16-25