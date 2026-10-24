Aziz Yıldırım'dan transfer mesajı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, transfer için mesaj verdi ve, "Ocak'ta gereken transferleri yapacağız." dedi.
Aziz Yıldırım'ın sözleri şu şekilde:
"Ocak'ta gereken transferleri yapacağız, bilin. Kim gerekiyorsa alırız, problem değil. Ama bu şekilde saldırma olmaz! Çok doluyum bilin. Bir maç berabere kalıyoruz burada, diğer takımlar da kaldı. Ayıp ya, vallahi ayıp! Çocuklara ayıp! Siz saldırdıkça biz oyuncudan faydalanamıyoruz! Ayrılan bazı oyuncular korkudan sahaya çıkamıyoruz diyor."
"NOKTA ATIŞI TRANSFER YAPTIK"
"Greenwood diye yazın Türkiye ayağa kalktı! Bu oyuncuyu getirdik, transfer yapamadı diyorlar, ayıp ya! Erkek adamsan buraya adını koy, o adını göreyim. Gazete önemli değil, hepsi aynı. Hepsi aynı yazıyor.
Ederson... Geçen sene gönderelim diyorlardı, bu sezon memnun değil misiniz? Ne yaptık, adama güven verdik. Adamın hali ortada.
1-2 maçta kötüleme olmaz, sahip çıkın. Mayısa kadar sahip çıkın, olmuyorsa bir şey, zaten ben gidiyorum, hoca da gider, oyuncuları da gönderirsiniz. Bu oyuncuların hepsini ben mi aldım, ben 5 tane adam aldım, hepsi de nokta atışı."
Aziz Yıldırım'ın sözleri şu şekilde:
"Ocak'ta gereken transferleri yapacağız, bilin. Kim gerekiyorsa alırız, problem değil. Ama bu şekilde saldırma olmaz! Çok doluyum bilin. Bir maç berabere kalıyoruz burada, diğer takımlar da kaldı. Ayıp ya, vallahi ayıp! Çocuklara ayıp! Siz saldırdıkça biz oyuncudan faydalanamıyoruz! Ayrılan bazı oyuncular korkudan sahaya çıkamıyoruz diyor."
"NOKTA ATIŞI TRANSFER YAPTIK"
"Greenwood diye yazın Türkiye ayağa kalktı! Bu oyuncuyu getirdik, transfer yapamadı diyorlar, ayıp ya! Erkek adamsan buraya adını koy, o adını göreyim. Gazete önemli değil, hepsi aynı. Hepsi aynı yazıyor.
Ederson... Geçen sene gönderelim diyorlardı, bu sezon memnun değil misiniz? Ne yaptık, adama güven verdik. Adamın hali ortada.
1-2 maçta kötüleme olmaz, sahip çıkın. Mayısa kadar sahip çıkın, olmuyorsa bir şey, zaten ben gidiyorum, hoca da gider, oyuncuları da gönderirsiniz. Bu oyuncuların hepsini ben mi aldım, ben 5 tane adam aldım, hepsi de nokta atışı."