Romulo yıldızlaştı, Leipzig rahat kazandı

Almanya Bundesliga'nın 7. hafta maçında Leipzig ile Elversberg karşı karşıya geldi.
Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.
Leipzig'e galibiyeti getiren golleri, 48. dakikada Tidiam Gomis, 66 ve 90+4.dakikalarda Romulo ve 84. dakikada Christoph Baumgartner kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Leipzig, Schalke 04 deplasmanına gidecek. Elversberg, Mainz'ı konuk edecek.
Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.
Leipzig'e galibiyeti getiren golleri, 48. dakikada Tidiam Gomis, 66 ve 90+4.dakikalarda Romulo ve 84. dakikada Christoph Baumgartner kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Bu sonucun ardından Leipzig, puanını 12'ye yükseltti. Elversberg ise 10 puanda kaldı.
Romulo, Elversberg kalecisini bacak arasından avladı. https://t.co/nsv7xFDBeO
— Sporx (@sporx) October 24, 2026
Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Leipzig, Schalke 04 deplasmanına gidecek. Elversberg, Mainz'ı konuk edecek.