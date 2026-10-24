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Romulo yıldızlaştı, Leipzig rahat kazandı

Almanya Bundesliga'nın 7. hafta maçında Leipzig, sahasında Elversberg'i 4-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Ekim 2026 18:25 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 18:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Romulo yıldızlaştı, Leipzig rahat kazandı
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Almanya Bundesliga'nın 7. hafta maçında Leipzig ile Elversberg karşı karşıya geldi.

Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri, 48. dakikada Tidiam Gomis, 66 ve 90+4.dakikalarda Romulo ve 84. dakikada Christoph Baumgartner kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sonucun ardından Leipzig, puanını 12'ye yükseltti. Elversberg ise 10 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Leipzig, Schalke 04 deplasmanına gidecek. Elversberg, Mainz'ı konuk edecek.



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