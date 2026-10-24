Bugün
19:00
Samsunspor
Amed Sportif
Bugün
BİTTİ
Eyüpspor
0
Kasımpaşa
1
CANLI
89'
Gaziantep FK
1
Erzurumspor
2
Bugün
BİTTİ
Bandırmaspor
1
Iğdır FK
2
Bugün
BİTTİ
Ümraniye
4
Sivasspor
0
CANLI
90'
Muğlaspor
5
İstanbulspor
0
Bugün
19:00
Sarıyer
Karagümrük
CANLI
62'
Augsburg
0
Union Berlin
0
CANLI
56'
FC Köln
0
Schalke 04
0
CANLI
59'
Mainz 05
1
Werder Bremen
2
CANLI
60'
Paderborn
0
Hamburger SV
0
CANLI
62'
RB Leipzig
1
Elversberg
0
Bugün
19:30
B. Dortmund
E. Frankfurt
Bugün
BİTTİ
Aston Villa
2
M.City
1
CANLI
Arsenal
1
Everton
0
CANLI
Coventry City
0
Fulham
0
Bugün
19:30
Chelsea
Tottenham
Bugün
BİTTİ
Rayo Vallecano
0
Elche
3
CANLI
34'
Racing Santander
0
Espanyol
0
Bugün
19:30
Valencia
Villarreal
Bugün
22:00
Atletico Madrid
Deportivo
CANLI
90'
Cagliari
0
Bologna
2
CANLI
90'
Como
2
Sassuolo
0
Bugün
19:00
SSC Napoli
Roma
Bugün
21:45
Lazio
Parma
Bugün
21:45
Lens
Paris FC

Plaj futbolunda 33 ülkeden 48 takım Alanya'da buluşacak

Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası, 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde 33 ülkeden 48 takımın katılımıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Ekim 2026 16:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Plaj futbolunda 33 ülkeden 48 takım Alanya'da buluşacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası, 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 kıtadan 33 ülkenin 48 takımını buluşturacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye'yi temsil edecek Serenity Alanya Belediyespor takımının teknik direktörü, Plaj Futbolu Milli Takımı'nın eski futbolcusu ve teknik direktörü Adil Müftüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda yaklaşık 1000 sporcuyu ağırlayacaklarını söyledi.

Alanya'nın uluslararası spor organizasyonlarında tecrübeli bir kent olduğunu belirten Müftüoğlu, şampiyonanın Alanya Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Alanya Kaymakamlığının destekleriyle düzenleneceğini ifade etti.

Tümü
Türkiye'de plaj futbolunun 2006'dan bu yana lig usulüyle oynandığını ve Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Müftüoğlu, Alanya'nın organizasyona ev sahipliği yapmaya devam edeceğini belirtti.

Şampiyonanın ilk kez 2019'da Alanya'da düzenlendiğini hatırlatan Müftüoğlu, modern tesisler ve güçlü altyapı sayesinde organizasyonu yeniden kente kazandırdıklarını kaydetti.

- Maçlar dünya genelinde yayınlanacak

Karşılaşmaların TRT Spor ve FIFA'nın internet kanalı üzerinden yayınlanacağını bildiren Müftüoğlu, çeyrek finalden itibaren maçların 70'ten fazla ülkede televizyondan canlı yayımlanacağını söyledi.

Organizasyonun spor turizmine ve Alanya'nın tanıtımına katkı sağlayacağını vurgulayan Müftüoğlu, dünyanın önemli plaj futbolu oyuncularının turnuvada mücadele edeceğini dile getirdi.

- "Grup aşamasında favori olduğumuzu düşünüyoruz"

Serenity Alanya Belediyespor'un turnuvadaki şansını değerlendiren Müftüoğlu, kulübün geçmişte uluslararası alanda önemli dereceler elde ettiğini belirtti.

Takımların kadrolarının netleşmesinin ardından favorilerin daha iyi anlaşılacağını ifade eden Müftüoğlu, "Her takımın 3 yabancı oyuncu hakkı var. Kadrolar netleştikten sonra favoriler belli olur ancak biz de grup aşamasında favori olduğumuzu düşünüyoruz." dedi.

Gelecekte Alanya'da kulüpler düzeyindeki organizasyonların yanı sıra FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası'nı da düzenlemeyi hedeflediklerini aktaran Müftüoğlu, hazırlık sürecinin yoğun geçtiğini kaydetti.

Serenity Alanya Belediyespor'un A Grubu'ndaki maç programı şöyle:

- 26 Ekim Pazartesi, saat 15.30 - BSC BetVam (Bulgaristan)

- 27 Ekim Salı, saat 15.30 - Batum SC (Gürcistan)

- 28 Ekim Çarşamba, saat 15.30 - C.Y. Limn (Kosta Rika)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.