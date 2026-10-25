Beşiktaş'ta Başakşehir alarmı! 3 eksik

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, 26 Ekim Pazartesi günü sahasında İstanbul Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligde geride kalan 8 haftada 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, topladığı 15 puanla zirve yarışını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK!
Siyah-beyazlılarda Başakşehir karşılaşması öncesinde üç futbolcunun sakatlığı bulunuyor.
Tedavisi devam eden kaptan Orkun Kökçü, Crystal Palace maçında omzundan sakatlanan Fabio Miretti ve elinde kırık bulunan Ümit Akdağ'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA!
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sakatlığı nedeniyle Başakşehir karşısında oynaması beklenmeyen Orkun'un yanı sıra Emirhan Topçu, karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.
SON 6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI!
Beşiktaş'ın son haftalardaki savunma performansı da dikkat çekiyor.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 resmi karşılaşmanın tamamında kalesinde gol gördü.
Bu süreçte rakip fileleri 13 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 11 gol gördü.
Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalarda yalnızca Trabzonspor'a gol atamazken kalesini son olarak 11 Eylül'deki Erzurumspor FK mücadelesinde gole kapattı.
AVRUPA DÖNÜŞLERİNDE KAYIP YAŞADI!
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'deki üç mağlubiyetini de Avrupa kupalarından dönüşte oynadığı karşılaşmalarda aldı.
Kauno Zalgiris karşısında elde edilen 3-0'lık galibiyetin ardından Alanyaspor deplasmanına çıkan siyah-beyazlılar, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 yenen Beşiktaş, ardından ligde Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 3-2 kaybetti.
Hoffenheim deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyetin sonrasında ise Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.
HEDEF KÖTÜ SERİYİ BİTİRMEK!
Hafta içinde Crystal Palace ile sahasında 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Başakşehir karşısında kazanarak Avrupa dönüşlerinde yaşadığı puan kayıplarına son vermek istiyor.
Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, taraftarı önünde üç puana ulaşarak Süper Lig'deki zirve yarışını sürdürmeyi amaçlıyor.
Ligde geride kalan 8 haftada 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, topladığı 15 puanla zirve yarışını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK!
Siyah-beyazlılarda Başakşehir karşılaşması öncesinde üç futbolcunun sakatlığı bulunuyor.
Tedavisi devam eden kaptan Orkun Kökçü, Crystal Palace maçında omzundan sakatlanan Fabio Miretti ve elinde kırık bulunan Ümit Akdağ'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA!
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sakatlığı nedeniyle Başakşehir karşısında oynaması beklenmeyen Orkun'un yanı sıra Emirhan Topçu, karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.
SON 6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI!
Beşiktaş'ın son haftalardaki savunma performansı da dikkat çekiyor.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 resmi karşılaşmanın tamamında kalesinde gol gördü.
Bu süreçte rakip fileleri 13 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 11 gol gördü.
Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalarda yalnızca Trabzonspor'a gol atamazken kalesini son olarak 11 Eylül'deki Erzurumspor FK mücadelesinde gole kapattı.
AVRUPA DÖNÜŞLERİNDE KAYIP YAŞADI!
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'deki üç mağlubiyetini de Avrupa kupalarından dönüşte oynadığı karşılaşmalarda aldı.
Kauno Zalgiris karşısında elde edilen 3-0'lık galibiyetin ardından Alanyaspor deplasmanına çıkan siyah-beyazlılar, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 yenen Beşiktaş, ardından ligde Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 3-2 kaybetti.
Hoffenheim deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyetin sonrasında ise Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.
HEDEF KÖTÜ SERİYİ BİTİRMEK!
Hafta içinde Crystal Palace ile sahasında 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Başakşehir karşısında kazanarak Avrupa dönüşlerinde yaşadığı puan kayıplarına son vermek istiyor.
Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, taraftarı önünde üç puana ulaşarak Süper Lig'deki zirve yarışını sürdürmeyi amaçlıyor.