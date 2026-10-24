Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçına odaklandıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her antrenman önemli. Sahada olduğumuz her dakika gelişmek için bir fırsat. Herkesten her gün yüzde yüzünü vermesini bekliyorum. Şimdi tüm odağımız pazartesi günkü maçta." ifadelerini kullandı.
Dün
BİTTİ
Samsunspor
1
Amed Sportif
2
Dün
BİTTİ
Eyüpspor
0
Kasımpaşa
1
Dün
BİTTİ
Gaziantep FK
1
Erzurumspor
3
Dün
BİTTİ
Bandırmaspor
1
Iğdır FK
2
Dün
BİTTİ
Ümraniye
4
Sivasspor
0
Dün
BİTTİ
Muğlaspor
5
İstanbulspor
0
Dün
BİTTİ
Sarıyer
0
Karagümrük
2
Dün
BİTTİ
Augsburg
1
Union Berlin
1
Dün
BİTTİ
FC Köln
0
Schalke 04
0
Dün
BİTTİ
Mainz 05
2
Werder Bremen
3
Dün
BİTTİ
Paderborn
1
Hamburger SV
0
Dün
BİTTİ
RB Leipzig
4
Elversberg
0
Dün
BİTTİ
B. Dortmund
1
E. Frankfurt
0
Dün
BİTTİ
Aston Villa
2
M.City
1
Dün
BİTTİ
Arsenal
2
Everton
0
Dün
BİTTİ
Coventry City
0
Fulham
1
Dün
BİTTİ
Chelsea
0
Tottenham
2
Dün
BİTTİ
Rayo Vallecano
0
Elche
3
Dün
BİTTİ
Racing Santander
2
Espanyol
1
Dün
BİTTİ
Valencia
1
Villarreal
2
Dün
BİTTİ
Atletico Madrid
1
Deportivo
0
Dün
BİTTİ
Cagliari
0
Bologna
2
Dün
BİTTİ
Como
2
Sassuolo
0
Dün
BİTTİ
SSC Napoli
3
Roma
3
Dün
BİTTİ
Lazio
2
Parma
1
Dün
BİTTİ
Lens
2
Paris FC
1
Thomas Reis'ten Rizespor maçı öncesi mesaj!
Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
SPORX AI BAKIŞI
Açık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Trabzonspor
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Lille'den Jankat Yılmaz ile transfer görüşmesi!
-
9
Alexander Djiku: "Beni en çok bu etkiledi"
-
8
Amed SF'den geri dönüş ve Süper Lig'de bir ilk!
-
7
Beşiktaş'tan Ümit Akdağ açıklaması
-
6
Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal kararı: "Mayıs ayına kadar sabredin!"
-
5
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
-
4
Aziz Yıldırım'dan transfer mesajı
-
3
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe için korkutan uyarı!
-
2
Şekip Mosturoğlu'ndan divan kurulunda flaş sözler!
-
1
Arda Kızıldağ, 10 dakikada çıktı; tepki!
- 23:58 Julian Alvarez 238 günlük suskunluğu bozdu, galibiyeti getirdi!
- 23:57 Thomas Reis'ten Rizespor maçı öncesi mesaj!
- 23:49 Diego Carlos, Parma'nın başını yaktı!
- 23:12 Roberto De Zerbi: "Soyunma odası atmosferi taktikten bile önemli"
- 22:35 Allegri, Roma maçı sonrası çılgına döndü: "Ne zaman hareket etsem atılıyorum"
- 22:30 Bahçeşehir Koleji'nden Beşiktaş'a çelme!
- 22:08 Samsunspor'dan hakem tepkisi!
- 22:07 Besnik Hasi: "Oyundan değil üç puandan mutluyuz"
- 21:32 Villarreal, Valencia'yı Mikautadze ile son dakikada yıktı!
- 21:28 Londra derbisinde Tottenham güldü! 8 yıllık hasreti bitirdiler
- 21:23 Dortmund, Frankfurt'u tek golle geçti!
- 21:18 Napoli kaçtı, Roma kovaladı! Altı gollü maçta kazanan çıkmadı!
- 21:00 Vedat Muriqi: "Galatasaray'dan öndeyiz"
- 20:59 Yunus Akgün'den derbi öncesi açıklama!
- 20:55 Amed SF'den geri dönüş ve Süper Lig'de bir ilk!
- 20:52 Karagümrük, Sarıyer deplasmanında kazandı!
- 20:28 Mbaye Diagne, 14 dakikada kırmızı kart gördü!
- 19:26 Cihan Ünal'dan Arda Kızıldağ açıklaması!
- 19:11 Fenerbahçe Medicana, siftah yaptı!
- 19:01 Serkan Özbalta: "Puansız dönmek istemiyorduk"
- 18:57 Fulham, Coventry City'yi son düzlükte devirdi!
- 18:56 Arsenal, Everton'ı stoperleriyle geçti
- 18:25 Romulo yıldızlaştı, Leipzig rahat kazandı
- 18:10 Muğlaspor'dan İstanbulspor'a 5 gollü tarife!
- 17:59 Bologna, Sardinya'dan 3 puanla döndü!
- 17:59 Türk Telekom evinde Denizli Basket'e karşı rahat kazandı
- 17:56 Erzurumspor'un yükselişi sürüyor!
- 17:55 Douvikas'tan duble, Como'dan 3 puan!
- 17:26 Arda Kızıldağ, 10 dakikada çıktı; tepki!
- 17:22 Kenan Koçak: "Oyuncularımın yüreğine sağlık"
- 17:20 Ertuğrul Arslan: "Duran toplardan kaybettik"
- 17:09 Beşiktaş BOA, Ankara'da ilk yenilgisini aldı!
- 17:09 Luis Enrique'den Kvaratskhelia için açıklama
- 17:07 Fenerbahçe Tarfin'den 27 sayılık galibiyet!
- 17:02 Mustafa Dalcı: "Yaptığımız bir hata, cezayı kesiyorlar"
- 16:59 Plaj futbolunda 33 ülkeden 48 takım Alanya'da buluşacak
- 16:56 74 yaşındaki pilotun gökyüzü tutkusu dinmiyor
- 16:52 Milli yelkenci Ahmet Arel Barut, İtalya'dan madalyayla döndü
- 16:51 Trabzonspor'un efsanesi Kadir Özcan unutulmadı
- 16:49 Myenty Abena, Trabzonspor maçında yok
- 16:44 Gebze Belediyespor'dan set vermeden galibiyet!
- 16:44 Emre Belözoğlu'ndan Beşiktaş maçı mesajı
- 16:23 Manchester City'ye Haaland da yetmedi: İlk kayıp!
- 16:08 Aleksey Batrakov'tan Galatasaray itirafları! Torreira ve Osimhen'i anlattı
- 15:37 Iğdır FK'den 10 kişiyle müthiş geri dönüş!
- 15:32 Galatasaray'dan set vermeden galibiyet!
- 15:24 Kasımpaşa, Adrian Benedyczak ile kazandı
- 15:22 Ümraniyespor'dan Sivasspor'a 4 gol!
- 15:09 Mourinho ve Hansi Flick'ten El Clasico yanıtı!
- 15:08 Esenler Erokspor'dan müthiş geri dönüş! 20 sayıdan kazandı
- 14:49 Derbilerdeki cezaların faturası "ağır" oldu
- 14:44 Dünya Güreş Birliğinde başkanlığa yeniden Lalovic seçildi
- 14:22 Fenerbahçe'de Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti!
- 14:04 Beşiktaş'tan Ümit Akdağ açıklaması
- 13:59 Derbide ilk golün önemi büyük
- 13:56 Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
- 13:54 Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum FK'de hedef 3'te 3!
- 13:50 Gençlerbirliği, Konya'da 20 yıllık hasreti bitirmek istiyor!
- 13:46 Trabzonspor'da Franculino Dju fırtınası!
- 13:42 Beşiktaş'tan Serdar Ali Çelikler'e sert tepki!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL