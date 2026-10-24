Douvikas'tan duble, Como'dan 3 puan!

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Como, Sassuolo'yu konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Giuseppe Sinigaglia Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Como'ya galibiyeti getiren golleri 49 ve 60. dakikalarda Anastasios Douvikas kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 2, toplamda 5. galibiyetini alan Como, puanını 17'ye yükseltti. Üst üste 2, toplamda ise 4. mağlubiyetini alan Sassuolo ise 8 puanda kaldı.
Ligin 9. haftasında Como, Torino'ya konuk olacak. Sassuolo ise Lazio'yu ağırlayacak.
Como'ya galibiyeti getiren golleri 49 ve 60. dakikalarda Anastasios Douvikas kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 2, toplamda 5. galibiyetini alan Como, puanını 17'ye yükseltti. Üst üste 2, toplamda ise 4. mağlubiyetini alan Sassuolo ise 8 puanda kaldı.
Ligin 9. haftasında Como, Torino'ya konuk olacak. Sassuolo ise Lazio'yu ağırlayacak.