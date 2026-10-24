Fenerbahçe'de Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti!

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMALAR



BAŞKAN AZİZ YILDIRIM'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR!



Aziz Yıldırım: "Bir daha divana gelmeyeceğim. Ben Mayıs'tan sonra yokum. Bir daha kulübün içine gelmem. Kulübünüze sahip çıkın."



Aziz Yıldırım: "60 bin 65 kişi üyemiz var. Bunun 6 bin kişisi aidat borcunu ödememiş, 54 bin kişi ödemiş. Yüksek Divan Kurulu'ya geldik. Aidat borcu olmayan üye sayısı 5416. Aidat borcu 669, toplam 6085. Divan Kurulları, kanunda yoktur. Bizim Medeni Kanun'da yoktur. Bunu bütün kulüper, gelip kulüplerin durumlarıyla ilgili konuşmak için, aydınlatmak için bir araya gelmesi sağlanan bir kurumdur. Aklı selim insanların olması gereken kurumdur. 6085 kişi var, bunun 5416'sı buraya katılma hakkına sahip. Kaç kişiyiz? Ben sabah geldiğimde aldığım rakam 318'di, şimdi 350 kişidir. Ben neden geleyim buraya?"



"BEN, YARIN YOKUM!"



Aziz Yıldırım: "Ben ayda bir sizinle toplantı yapacağım, aynı burada anlattığım şeyleri anlatacağım. Öbürlerine gerek yok, kulübe sahip çıkmıyorlar. Gelin burada fikirlerinizi söyleyin! Bana değil, ben yarın yokum!"



Aziz Yıldırım: "Neredeler, neredeyiz, ayıp ya! Bugün aynı insanları görüyorum. Televizyondan yayınları da kaldıracağız. Sayın başkan kaldırın. İnsanlar televizyona çıkmak için konuşuyor, kulübün dertleri için kimse konuşmuyor. Ben 6-7 ay sonra yokum!"



Aziz Yıldırım: "Geçen sene... Çıkarttırdım. Aziz Yıldırım 600 milyon borç bıraktı diyorlar ya, Aziz Yıldırım olmasa bugünleri göremezdiniz. Onu da bilin. Ataşehir, Kayışdağı sattınız. Stadyum yaptım, isim haklarını sattınız, localarını, kombinelerini sattınız ancak idare ettiniz. Aziz Yıldırım hiçbirini satmadı! Aziz Yıldırım 2018'de giderken 2 milyon euro borç bıraktı. Hesaplar burada, elimde."



Aziz Yıldırım: "Siz ne yaptınız? 2018 yılında Aziz Yıldırım'ın bonservisini ödediği 4 oyuncuyu sattınız ve 45 milyon euro girdi sağladınız. Sonra ne yaptınız? Sonra o oyuncuları sattınız, borç duruyor, aldığınız paraları yediniz! Tablo iyi değil, haberiniz olsun. 170 milyon euro civarında biz buraya para sokmaya çalışıyoruz sponsor olarak, soktuk da bir kısmını. Anca öyle bir kısmı hallettik."



Aziz Yıldırım: "Son durum.. Biz 217 milyon euro kulübe para sokmuşuz 22 Ekim itibarıyla. Bunun karşılığında da biz 186 milyon 304 bin euro da harcamışız. 38 milyon euro da kasada para, bilginiz olsun."



Aziz Yıldırım: "Gelin, inceleyin. Hep Aziz Yıldırım borçlarıyla gitmeyin hayata. Bu arkadaşlar ne yapmış, nasıl bırakmış, lütfen inceleyin."



Aziz Yıldırım: "2024-2025 sezonunda 21 tane transfer yapılmış. Bundan 2 sene önce 21 oyuncu transfer edilmiş. Bunların brüt maaşları, 129 milyon euro. 82 milyon euro da bonservis. 6 milyona yakın da menajerlik ücreti. Bunları lütfen aklınızda tutun. Toplam 217 milyon euro ile Fenerbahçe transferi kapatmış."



Aziz Yıldırım: "2025-2026... Ali Koç zamanında 12 tane transfer etmişler. Ödedikleri %40 vergi dahil, 224 milyon euro. Bu oyunculara ödenecek rakam. Bonservisleri 102 milyon euro. Menajerlere yaklaşık 16 milyon euro, toplam 341 milyon euro. Ne zaman, geçen sene eylül ayına kadar, kongreye kadar. Kongrede yeni yönetim, 6 oyuncu alıyor. 125 milyon vergiler dahil maliyeti, bonservisi 60 milyon euro, menajerler 9 milyon euro, toplam 194 milyon euro. İkisinin toplamı, eylül ayında, geçen sene hazirandan başlayıp eylülün sonuna kadar yapılan transfer bedeli, vergiler dahil 536 milyon euro! Haydi buyrun buradan yakın, karşılığı nerede, geldiğimden beri ödüyorum!"



Aziz Yıldırım: "141 milyon euro harcamışlar. Stadyumun isim hakkı, forma... 141 milyon euro alıp yemişler. Bunları söylemem lazım ama gelin sahip çıkın kulübe. Öğrenin, buraya gelip dinlemeyin sadece. Anlattılar, kopya çekin, sonraki divanda gelin konuşalım."



Aziz Yıldırım: "Geldiğimden bu yana 217 milyon euro para soktum, 186 milyon harcadım. Benim transfer yaptığım oyuncularla harcadığım en fazla 20 milyondur, hadi 30 milyon. Geri kalan hepsi, geçmişin borcunu temizlemeye çalışıyorum."



Aziz Yıldırım: "Geldiğimden bu yana 217 milyon euro para soktum, 186 milyon harcadım. Benim transfer yaptığım oyuncularla harcadığım en fazla 20 milyondur, hadi 30 milyon. Geri kalan hepsi, geçmişin borcunu temizlemeye çalışıyorum."



Aziz Yıldırım: "Bu ay 133 milyon geçmişten kalan oyuncular, bazılarını hatırlamıyorum bile. Bu oyuncuların vergi borçları var. Onları ödeyeceğiz bu ay sonuna kadar. 133 Milyon TL artı 12.5 milyon euro da bonservis borcu ödeyeceğiz. Hep eski oyuncular, bir tek orada Sidiki Cherif var. Onun da parası geliyor, karşılayacak. Geri kalan geçmişin borçları. Ödemezsen, %10 faiz ile kabul etmişiz."



Aziz Yıldırım: "Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun, diğer kulüplerin de öyle. Hepsi aynı herhalde."



Aziz Yıldırım: "Samandıra'nın tapusunu aldık. 6 kişi Maltepe'deki çim sahaları yapmak için sözleşmeyi yaptık. 1 Nisan'da sahaları teslim edeceğiz. Binaların yapımı için Pazar günü de Ali Koç ile görüşeceğim."



"BAŞKA ÇARESİ YOK!"



Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe nasıl iyi bir ortama gelir bundan sonra? Futbolcu transferleri artık bundan sonra 100-150 milyona gidecek. Bu kulüp, onu kaldıramaz. Türkiye'de hiçbir kulüp kaldıramaz. Borçlana borçlana bir gün devlet el koyuyorum ya da sat der. Hayal değil. Ben boşuna konuşmam. Haberiniz olsun. Ben boşuna konuşmam. Öyle onu al, bunu sat... Bunun sonu yok. Bu binaların bitmesin, bu sahaların bitmesi, akademinin hayata geçmesi, 86 milyon nüfus olan bir ülkede, Avrupa'da 5 milyonuz, çocuklar gelip milli takımda oynuyor, bizden oyuncu çıkmıyor. Sebebi sahalar ve tesisler. Eğitmen yok. Biz şimdi insanlara eğitim aldıracağız ve 5 yıl Fenerbahçe'ye imza atacak. Yeni bir organizasyon yapılacak. Liyakatle insanları getireceğiz. Bundan sonra da oyuncular altyapıdan getirip oynayacağız. Başka çaresi yok, haberiniz olsun."



"MEMLEKETTE SEVGİ YOK!"



Aziz Yıldırım: "Bir gazete yazıyor: "Fenerbahçe takım olamadı." diyor. Tamam, güzel. Bunların hepsine bir gün cevap vereceğim. Türkiye çok kötü bir yere gitti ve gidiyor. Sevgi bitmiş, memlekette sevgi yok. Herkes birbirinin aleyhine konuşuyor. Biz alışkınız ama genç arkadaşlar var. Bu sosyal medya bende yok. Benim doğrum neyse onu yaparım, o doğru yanlış da olabilir."



"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAĞIM!"



Aziz Yıldırım: "Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldık. Aston Villa'dan 6 tane yedik, yemememiz gerekiyordu. O da olabilir. Biz yola çıkarken, ben hepinizden oy istedim. Bütün Türkiye'yi gezdim. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım dedim. Benim sözüm bu. Şampiyonlar Ligi'ne katılmalıyız dedik, Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Herkesin mutlu olması gerekmez mi, 26 milyon euro bu katılımdan dolayı Fenerbahçe'ye para geldi. Harcadık, harcıyoruz. Bundan sonra 10 milyon euro'ya yakın para da gelir. O da bu kulübe harcanacak. Bütün Fenerbahçeliler'e sesleniyorum, 18 senedir Şampiyonlar Ligi'ne katılmayan bir takım katılmış, herkes mutsuz! Böyle bir insanlık görmedim."



"MAYISA KADAR SABREDİN!"



Aziz Yıldırım: "İsmail Kartal benim kafamda yoktu. Aykut Kocaman getirmemek için her gittiğim toplantıda çıkıp laflar söylemediniz mi! Olmasın demediniz mi? İsmail Kartal'ı getir demediniz mi! Ne istiyorsunuz. Mayıs ayı gelir, başarısızsa bir daha gelemez, benim gelmeyeceğim gibi o da gelmez ama mayısa kadar sabredin ya!"



Aziz Yıldırım: "Slavia Prag'a 2-0 galiptik, 2-2 bitti, olabilir. Yarın Liverpool geliyor, onları yeneriz. Pazartesi de Galatasaray'ı yeneriz."



Aziz Yıldırım: "2003 yılında gençleri aldım ben. Rahmetli Daum'u da antrenör yaptım. Biz 11 puan geriye düştük. Rizespor maçı tekrarlandı, 8 puana düştü ilk yarının sonunda. Ne oldu? 5-6 puan önde, Beşiktaş'ı stadında gidip yendik ve şampiyon olduk. Ben inanmadığım, yapamayacağım şeyleri söylemem."



"İSMAİL KARTAL BENİMLE BERABER AYRILIR!"



Aziz Yıldırım: "Slavia Prag maçında bağırdılar: "İsmail Kartal istifa." İsmail Kartal istifa etti, ben göndermem. Ben gidene kadar İsmail Kartal kendisi gitmek istemezse, ben göndermeyeceğim. Benimle birlikte ayrılır. Ayıp ya! Bağıranlar 8 senedir neredeydi?"



Aziz Yıldırım: "Tek Fenerbahçe var, ikinci bir Fenerbahçe yok! YouTube da para kazanacağım diye program yapıyorlar ve insanlar buna kanıyor. Buna üzülüyoruz."



Aziz Yıldırım: "Nokta atışı transferler yaptık. Bugün ligde herhangi bir kopma var mı, herhangi bir şey var mı bizim üzüleceğimiz?"



"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ!"



Aziz Yıldırım: "Biz şampiyon olacağız, inanın!"





Aziz Yıldırım: "Greenwood diye yazın Türkiye ayağa kalktı! Bu oyuncuyu getirdik, transfer yapamadı diyorlar, ayıp ya! Erkek adamsan buraya adını koy, o adını göreyim. Gazete önemli değil, hepsi aynı. Hepsi aynı yazıyor. Ederson... Geçen sene gönderelim diyorlardı, bu sezon memnun değil misiniz? Ne yaptık, adama güven verdik. Adamın hali ortada. 1-2 maçta kötüleme olmaz, sahip çıkın. Mayısa kadar sahip çıkın, olmuyorsa bir şey, zaten ben gidiyorum, hoca da gider, oyuncuları da gönderirsiniz. Bu oyuncuların hepsini ben mi aldım, ben 5 tane adam aldım, hepsi de nokta atışı."

Aziz Yıldırım: "Almışssınız Guendouzi'yi 50 milyon, Kante 60 milyon! Hadi gönderin, nasıl göndereceksiniz? Biz konuşmuyoruz diye sallıyorlar bilmeden! Ben mi aldım bu oyuncuları?"



Aziz Yıldırım: "24 oyuncu var, 14'e inmesi gerekiyor. Yalvar yakar, zorlayarak gönderdik."



Aziz Yıldırım: "Ocak'ta gereken transferleri yapacağız, bilin. Kim gerekiyorsa alırız, problem değil. Ama bu şekilde saldırma olmaz! Çok doluyum bilin. Bir maç berabere kalıyoruz burada, diğer takımlar da kaldı. Ayıp ya, vallahi ayıp! Çocuklara ayıp! Siz saldırdıkça biz oyuncudan faydalanamıyoruz! Ayrılan bazı oyuncular korkudan sahaya çıkamıyoruz diyor."



Aziz Yıldırım: "Bütün Fenerbahçe camiasına söylüyorum, oyuna geliyorsunuz. Herkes şapkayı önüne koysun, söylediklerimi düşünsün. Bu takım iyi takım, takviye gerekiyorsa, yaparız."



Aziz Yıldırım: "Semedo'yu yememek için Talisa'yı gönderdi diyor, hayır. Fred'i hoca istiyordu gönderdiler, hayır. Fred'i İsmail Hoca müsaade ettiği için gönderdik. Talisca'ya kalsın dedik. Asensio diye bağırmıyor muydunuz, Konya maçında hoca oyuna almadı diye bağırmadınız mı, Asensio diye bağırmadınız mı? Adam sakat. En son müdahil oldum. Açıklama yapın dedim."



Aziz Yıldırım: "Bu takıma inanın. Takviye gerekiyorsa, yaparız. Şimdi biz daha çok işin içine gireceğiz. Bunlar karakterli oyuncular ama biz sahip çıkmazsak, dağılırlar. Rica ediyorum, sahip çıkın. Benimle ilgili bir şey yok, ben mayısta yokum."





Aziz Yıldırım: "Bir stadyum meselesi var. Bizden önceki yönetim ve ondan önceki yönetimden insanlar devletle diyaloga girmiş. EURO 2032'deki finalin Türkiye, burada oynanmasını istiyor. Bunun için de 75 bin kişilik stadyum yapmak istiyorlar. Bunun için çalışma yapılıyor. Bizim yönetimlerle konuşup belli aşamalara gelmişler ama yönetim gidince top bize kaldı. Mevcut stadyumun büyütülmesi için planlar hazırlandı, teslim edildi. Bunun hızlanması için de ben Ankara'ya gittim. Bu konu orada tekrar açıldı. Yapılacak olan 75 bin kişilik stadyumun bize verilip, Kadıköy'ü boşaltma teklifi yapıldı. Fenerbahçe'nin menfaatleri aleyhine olan hiçbir şeyi kabul etmem. Eğer menfaatlerimiz uyarsa kongreyi toplarız, karar veririz dedim.. Şimdi bunun için bir çalışma yapılıyor.."



Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'nin benim için ayrı yeri olduğunu herkes bilmeli. Bu kanı durduralım diye geldik. Kamuoyundaki o olumsuz havayı yenerek, bunu hep birlikte bir raya oturtalım. Ondan sonra Fenerbahçe'nin Allah yardımcısı olsun diyelim."



