Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Crystal Palace beraberliğinin ardından yeniden lige odaklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği haftada sahasında Başakşehir'i mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet elde etmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF 3 PUAN!
Trabzonspor mağlubiyetiyle zirve yarışında yara alan Beşiktaş, Dolmabahçe'de oynayacağı Başakşehir karşılaşmasını kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı haftada puan kaybı yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde üç puana ulaşmayı amaçlıyor.
SAHASINDA 4'TE 4 YAPTI!
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı dört karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Dolmabahçe'de henüz puan kaybı yaşamayan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında da kazanarak iç sahadaki galibiyet serisini beş maça çıkarmak istiyor.
BAŞAKŞEHİR'E KARŞI GEÇEN SEZON 2'DE 2!
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Başakşehir ile oynadığı iki karşılaşmayı da kazanmayı başardı.
Siyah-beyazlılar, rakibine karşı yakaladığı bu seriyi sürdürerek derbi haftasını kayıpsız geçirmeyi hedefliyor.
TRABZONSPOR MAĞLUBİYETİNİ UNUTTURMAK İSTİYORLAR
Beşiktaşlı futbolcular, Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyeti Başakşehir galibiyetiyle telafi etmek istiyor.
Siyah-beyazlı takım, taraftarının önünde kazanarak hem moral bulmayı hem de şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.
BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF 3 PUAN!
Trabzonspor mağlubiyetiyle zirve yarışında yara alan Beşiktaş, Dolmabahçe'de oynayacağı Başakşehir karşılaşmasını kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı haftada puan kaybı yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde üç puana ulaşmayı amaçlıyor.
SAHASINDA 4'TE 4 YAPTI!
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı dört karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Dolmabahçe'de henüz puan kaybı yaşamayan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında da kazanarak iç sahadaki galibiyet serisini beş maça çıkarmak istiyor.
BAŞAKŞEHİR'E KARŞI GEÇEN SEZON 2'DE 2!
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Başakşehir ile oynadığı iki karşılaşmayı da kazanmayı başardı.
Siyah-beyazlılar, rakibine karşı yakaladığı bu seriyi sürdürerek derbi haftasını kayıpsız geçirmeyi hedefliyor.
TRABZONSPOR MAĞLUBİYETİNİ UNUTTURMAK İSTİYORLAR
Beşiktaşlı futbolcular, Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyeti Başakşehir galibiyetiyle telafi etmek istiyor.
Siyah-beyazlı takım, taraftarının önünde kazanarak hem moral bulmayı hem de şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.