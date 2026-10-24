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Trabzonspor'da Thomas Reis ile büyük yükseliş

Trabzonspor, Thomas Reis ile ligde ve Avrupa'da 5 maçı da kazanırken bu bölümde 15 kez fileleri havalandırdı. Yalnızca 2 gol yiyerek çarpıcı bir yükselişe imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Ekim 2026 13:40
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Thomas Reis ile büyük yükseliş
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Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğuna Thomas Reis'in oturmasıyla müthiş bir çıkış yakaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 3'ü lig, 2'si UEFA Konferans Ligi olmak üzere oynadığı 5 maçı da kazanarak 5'te 5 yaptı. Bu periyotta, sergilediği baskılı ve üretken futbolla 15 gol bulurken ağlarında sadece 2 top gördü. Reis yönetimindeki kusursuz seri, bir önceki dönemle kıyaslandığında aradaki büyük farkı da gözler önüne serdi. Fatih Tekke ve Hüseyin Çimşir'in görevde olduğu Reis öncesi 5 maçlık seride Fırtına, kalesinde tam 8 gol görmüştü.

BAŞARININ SIRRI HATLAR ARASI DENGE

Hücumda 8 golle sınırlı kalmış, bu gollerin 5'i yalnızca Gençlerbirliği karşılaşmasında gelmişti. Kötü gidişat sonrası göreve getirilen Thomas Reis, yakalanan başarının sırrını net sözlerle özetledi. Takımın hücum gücüne olan güvenini dile getiren Alman çalıştırıcı, "Biz zaten her zaman gol atabilecek kaliteye sahip bir ekibiz. Önemli olan savunmayı iyi yapabilmek" ifadelerini kullandı ve iki hat arasında kurulan dengenin önemine dikkat çekti.



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