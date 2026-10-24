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Amed SF'den geri dönüş ve Süper Lig'de bir ilk!

Süper Lig'in 9. haftasında Amed SF, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede Samsunspor'u 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Ekim 2026 20:55 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 21:49
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Amed SF'den geri dönüş ve Süper Lig'de bir ilk!
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AMED SF'DEN GERİ DÖNÜŞ

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Ev sahibi ekip, 21. dakikada Logi Tomasson'un golüyle öne geçti.

Amed SF'ye galibiyeti getiren golleri ise 74. dakikada penaltıdan Gift Orban ve 83. dakikada Dia Saba kaydetti.

İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI

Mücadelede iki takım da 10 kişi kaldı. Samsunspor'da Afonso Sousa, 37. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Amed SF'de ise ikinci yarının başında oyuna giren Mbaye Diagne, 60. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.

AMED SF İLK DEPLASMAN GALİBİYETİNİ ALDI

Besnik Hasi yönetimindeki Amed SF, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etti.

SAMSUNSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI

Samsunspor'un ligdeki galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı. Karadeniz ekibi, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde çıktığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten Amed SF, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Samsunspor ise 4 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Amed SF, Eyüpspor'u konuk edecek. Samsunspor ise deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in sağ çaprazdan kazandığı serbest atışı Orban kullandı. Bu futbolcunun ön direğe sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt son anda topu kornere çeldi.

19. dakikada misafir takımın atağında Saba'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Orban'ın yerden şutunda, kaleci Bilal Bayazıt ayakları ile ağlara doğru giden meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

21. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Coulibally'in pasında ceza sahasında topla buluşan Tomasson, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

41. dakikada ev sahibi takımın atağında Tomasson'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bayo'nun şutunda, meşin yuvarlak arka direğin dibinden auta çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada Orban'ın ceza sahası dışından aşırtma vuruşunda top az farkla üsttün auta çıktı.

74. dakikada misafir takım beraberliği yakaladı. VAR uyarısı sonrası hakem Kadir Sağlam, Drapinski'nin ceza sahasında topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Orban, meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt'ın yanından ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

83. dakikada Amed Sportif Faaliyetler öne geçti. Organize gelişen konuk takım atağında Saba, ceza sahası dışından şık bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-2

90+4 dakikada Jarju'nun sert şutunda kaleci Lafont'ın çeldiği top, üst direğe çarparak kornere çıktı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Savranlar, Suat Güz

Samsunspor: Bilal Bayazıt, Mendes (Dk. 85 Haluk Mustafa Tan), Erakovic, Guarino (Dk. 85 Jarju), Drapinski (Dk. 72 Yunus Emre Çift), Tomasson, Watt, Sekongo (Dk. 79 Samed Onur), Sousa, Coulibally (Dk. 72 Elayis Tavsan), Bayo

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasniqi (Dk. 75 Gökhan Gül), Dellova, Bates, Umut Meraş, Raveloson, Furkan Soyalp (Dk. 46 Diage), Khalil (Dk. 46 Ali Turap Bülbül), Ballet (Dk. 85 Mehmet Yeşil), Saba (Dk. 90 Miraç Acer), Orban

Goller: Dk. 21 Tomasson (Samsunspor), Dk. 74 Orban (Penaltıdan), Dk. 83 Saba (Amed Sportif Faaliyetler)

Kırmızı kart: Dk. 37 Sousa (Samsunspor), Dk. 61 Diage (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 2 Saba, Dk. 45 Furkan Soyalp, Dk. 48 Dellova (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 38 Bilal Beyazıt, Dk. 45+2 Yunus Emre Çift (Yedek kulübesinde), Dk. 89 Elayis Tavsan (Samsunspor)

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