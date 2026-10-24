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Kasımpaşa, Adrian Benedyczak ile kazandı

Süper Lig'de Kasımpaşa, Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa'nın tek golünü Adrian Benedyczak attı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Ekim 2026 15:24 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 15:41
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa, Adrian Benedyczak ile kazandı
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Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı Kasımpaşa 1-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmada Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 37. dakikada Adrian Benedyczak attı.

6 GOLE ULAŞTI

Tümü
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü atan Adrian Benedyczak, bu sezon formuyla dikkat çekiyor. 25 yaşındaki Polonyalı golcü, Süper Lig'de bu sezon 6 kez ağları havalandırdı. Geçen haftaki Samsunspor galibiyetine 1 gol, 1 asistle katkı sağlayan  Benedyczak, Eyüpspor maçında da takımına galibiyeti getiren golü attı.

EYÜPSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ!

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligde 16 puana yükseldi. Süper Lig'de bir galibiyeti bulunan Eyüpspor, 3 puanla son sırada yer alıyor. Eyüpspor, bu sezon Süper Lig'de sadece Alanyaspor [30 Ağustos] karşısında sahadan puanla ayrılabildi.

Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Eyüpspor, Amedspor deplasmanına gidecek.

1.5 YIL SONRA ÜST ÜSTE İKİ GALİBİYET

Üste üste Samsunspor ve Eyüpspor maçlarından galibiyetle ayrılan Kasımpaşa, ligde yaklaşık 1.5 yıl sonra (En son Mart 2025) üst üste iki galibiyet aldı.




MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada sağdan gelişen atakta ceza sahası içindeki Hajradinovic'in geriye çıkardığı pasa gelişine sağ ayak içiyle vuran Mendes'in şutunda top, kaleci Emre Bilgin'de kaldı.

31. dakikada sol kanattan içe kateden Ali Yavuz Kol'un ceza sahası dışından kaleye yerden gönderdiği şutta kaleci Emre Bilgin, meşin yuvarlağı sağına uzanarak kontrol etti.

37. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Savunmadan çıkarken Eyüpsporlu El Yamiq'in hatalı pasında araya giren Ali Yavuz Kol, topu ceza sahası içindeki Hajradinovic'e çıkardı. Bosna Hersekli oyuncunun bekletmeden gönderdiği meşin yuvarlağı sol çaprazda önünde bulan Benedyczak, topu sol ayağıyla uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1.

45. dakikada Massanga'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


47. dakikada sol kanattan gönderilen uzun pasa hareketlenen Benedyczak, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çıkardı, kaleci Emre Bilgin, topu direk dibinde kornere çeldi.

60. dakikada savunmadan seken topu sol çaprazda ceza sahası çizgisi üzerinde önünde bulan Talha Ülvan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'te kaldı.

68. dakikada ceza sahası sağ çaprazında bulunan Rak-Sakyi'nin pasıyla penaltı noktasının sağında topla buluşan Mendes'in şutunda kaleci topu çelmeyi başardı.

90+3. dakikada soldan kullanılan kornerde arka direkte iyi yükselen Anıl Yaşar'ın kafa vuruşunda kaleci Gianniotis, topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

Kasımpaşa, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Alper Akarsu, Ali Can Alp, Selim Şenöz

Eyüpspor: Emre Bilgin, El Yamiq, Taşkın İlter (Dk. 66 Sabiri), Jules, Talha Ülvan, Da Costa (Dk. 73 Raux Yao), Massanga, Giordano, Michalak (Dk. 46 Mete Kaan Demir), Pintor (Dk. 73 Boutobba), Yusuf Barası (Dk. 84 Anıl Yaşar)

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay, Rak-Sakyi (Dk. 90 Diarra), Hajradinovic (Dk. 62 Baldursson), Mendes (Dk. 79 Rafferty), Ali Yavuz Kol (Dk. 90 Atakan Müjde), Benedyczak (Dk. 79 Güven Yalçın)

Gol: Dk. 37 Benedyczak (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 29 Kerem Demirbay, Dk. 87 Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa)

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